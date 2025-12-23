Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fondos públicos

Las escuelas de música de Ortigueira y As Pontes reciben subvención de la Xunta

Estas figuran entre una lista de un total de 37 centros beneficiarios

Redacción
23/12/2025 20:10
Músicos de la escuela de Ortigueira
Músicos de la escuela de Ortigueira
Cedida
Dos escuelas de música de las comarcas de Ortegal y Eume, gestionadas por el concello y por una entidad sin ánimo de lucro, respectivamente, reciben subvención de la línea de apoyos de la Xunta de Galicia para el desarrollo de su actividad que está dotada con un total de 265.000 euros.

Entre las 37 escuelas que figuran en la relación, en esta área territorial se benefician de las ayudas los centros localizados en Ortigueira (pública) y en As Pontes (privada). Para acceder a la subvención, todos los centros debían estar inscritos en el Rexistro de Escolas de Música e Danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

Se trata de una convocatoria enmarcada dentro del nuevo plan EDUC-ART, que se puso en funcionamiento este mismo curso con objetivos básicos como el de fomentar las escuelas de música como etapa previa a los conservatorios profesionales.

Asimismo, entre las previsiones asociadas al plan están la ampliación de plazas, la incorporación de nuevas disciplinas y el impulso de programas de especialización, como el que fue puesto en marcha por el gobierno autonómico en 2023, que constituyó el primer máster en enseñanzas artísticas de Galicia, en creación, interpretación e investigación musical.

