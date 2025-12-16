Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el pantano de As Pontes

Imagen de archivo de la presa de A Ribeira en As Pontes AEIG

El cadáver de un hombre, cuyas iniciales son P. F. B., ha aparecido en la mañana de este martes en el entorno del pantano de A Ribeira, en As Pontes, desplegándose en la zona un operativo de emergencias en el que participaron los efectivos de Bombeiros do Eume, la Policía Local pontesa y Urxencias Sanitarias de Galicia-061, además del personal de la empresa de seguridad que trabaja para Endesa.

Fue un particular el que llamó a la Central de Emergencias sobre las 10.10 horas, alertando de que había un cuerpo flotando en el punto. No obstante, confirman desde el parque que se hallaba fuera del agua, en el terreno interior donde la empresa tiene varias edificaciones.

La Policía fue la que, con una cizaña, logró romper el enrejado y acceder hasta el hombre, de unos 57 años, aunque sin poder hacer nada por salvarle la vida, ya que los sanitarios certificaron que ya había fallecido.

Ocho suicidios y un intento

La hipótesis que manejan las autoridades es la del suicidio. De hecho, en el mismo punto ya se quitó la vida una joven el pasado mes de junio y en 2024 un hombre también lo intentó, pero su acción se vio frustrada por el cierre perimetral, del que quedó enganchado.

Se trata de un punto recurrente para las personas que, lamentablemente, desean quitarse la vida. Desde los Bombeiros do Eume cifran en unas ocho las muertes que, por este motivo, se han registrado en las últimas dos décadas en A Ribeira.

Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad dispone de un teléfono gratuito, el 024, que está disponible las 24 horas de día con profesionales al otro lado dispuestos a escuchar, acompañar y aconsejar a aquellas personas que estén pasando por un proceso vulnerable de salud mental que podría inducirles pensamientos suicidas.