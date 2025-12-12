La investigadora Marisa Castro presenta “Sueño de libertad”, una obra sobre la lucha de las mujeres por la autonomía, en As Pontes

Marisa Castro (Lugo, 1955) fue docente e investigadora durante más de 30 años en la Universidade de Vigo Cedida

La autora que obtuvo gran éxito con “La saga de las curanderas” firma ahora “Sueño de libertad”, una obra que, como la anterior, se publica en gallego y en castellano.

Se presentará este viernes 12, a las 19.30, en la biblioteca de As Pontes Enrique Ribera Rouco en un acto en el que Marisa Castro estará acompañada de la concejala de Turismo, Elena López, para exponer un texto sobre la vida de Sabela Couto Roriz y al mismo tiempo la de muchas.