Formoso celebra una “baixada histórica” del desempleo en As Pontes en noviembre

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó la “baixada histórica” del desempleo en el municipio en noviembre, unas cifras que convierten al concello en el de mejor comportamiento laboral de la comarca el mes pasado.

Así, el número de personas inscritas en el SEPE descendió desde las 326 de octubre a las 262 de noviembre. Con este nuevo dato, el concello, recordó Formoso, “reforza unha tendencia sostida desde hai catro anos”, pues ha sido capaz de reducir el desempleo “á metade”. Además, recalca que As Pontes tiene menos paro que Pontedeume y Cedeira y también que Fene, que cuenta con 2.000 habitantes más, señala.

El regidor asegura que “hai que continuar nesta senda, pelexando cada proxecto, pequeno, mediano e grande, porque todos son necesarios e todos suman”. En esa línea, afirmó que los polígonos industriales están “practicamente ao 100% da súa capacidade, con só unha nave dispoñible”, que, además, espera poder asignar en los próximos días, avanzó.

Por otro lado, González Formoso confía en que las instalaciones de Einsa Print “poidan dar saída a un proxecto industrial capaz de xerar emprego” y seguir caminando hacia un modelo “máis diversificado”.