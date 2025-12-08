Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Formoso celebra una “baixada histórica” del desempleo en As Pontes en noviembre

Apunta que los polígonos está "ao 100% da súa capacidade"

Redacción
08/12/2025 20:41
El también presidente de la Diputación, en O Confurco
El también presidente de la Diputación, en O Confurco
Daniel Alexandre
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó la “baixada histórica” del desempleo en el municipio en noviembre, unas cifras que convierten al concello en el de mejor comportamiento laboral de la comarca el mes pasado.

Así, el número de personas inscritas en el SEPE descendió desde las 326 de octubre a las 262 de noviembre. Con este nuevo dato, el concello, recordó Formoso, “reforza unha tendencia sostida desde hai catro anos”, pues ha sido capaz de reducir el desempleo “á metade”. Además, recalca que As Pontes tiene menos paro que Pontedeume y Cedeira y también que Fene, que cuenta con 2.000 habitantes más, señala.

El regidor asegura que “hai que continuar nesta senda, pelexando cada proxecto, pequeno, mediano e grande, porque todos son necesarios e todos suman”. En esa línea, afirmó que los polígonos industriales están “practicamente ao 100% da súa capacidade, con só unha nave dispoñible”, que, además, espera poder asignar en los próximos días, avanzó.

Por otro lado, González Formoso confía en que las instalaciones de Einsa Print “poidan dar saída a un proxecto industrial capaz de xerar emprego” y seguir caminando hacia un modelo “máis diversificado”. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Se tramitaron seis licencias en la ciudad frente a las cuatro de la comarca

Ferrol aglutinó en agosto la mayoría de las licencias de obra de las comarcas
J Guzmán
Recibirá el complemento por los cuatro años anteriores a la denuncia

El TSXG vuelve a dar la razón a un policía de Ferrol que reclamaba los gastos de vestuario de paisano
J Guzmán
Édgar Pujol abraza a Pascu tras anotar el gol de la victoria frente el Real Madrid Castilla

Eficacia del Racing de Ferrol, nueve puntos por tres goles
Redacción
Botadura de la "Bonifaz" el 11 de septiembre

El 60% de las nuevas plazas de Navantia serán para personas con menos de cuatro años de experiencia
X. Fandiño