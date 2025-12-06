Mi cuenta

Cabalgata de Reyes

El plazo para participar en la cabalgata de Reyes de As Pontes está abierto hasta el miércoles

Todavía quedan días para apuntarse a través de la sede electrónica, aunque el proceso presencial se haya cerrado

Redacción
06/12/2025 20:07
Algunas de las participantes en anteriores convocatorias de la cabalgata pontesa
Algunas de las participantes en anteriores convocatorias de la cabalgata pontesa
Cedida
El Concello de As Pontes tiene abierto el plazo, hasta el miércoles 10 a través de la sede electrónica municipal, de inscripción para las niñas y niños (de 1º a 6º de Primaria en los centros de la localidad) que deseen participar como pajes en la cabalgata de Reyes.

Hay un total de 112 plazas, 43 en carrozas y 70 en el séquito, que se cubrirán por edad y por orden de inscripción, respectivamente. Más información en el 981 440 344.

