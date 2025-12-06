El plazo para participar en la cabalgata de Reyes de As Pontes está abierto hasta el miércoles

Algunas de las participantes en anteriores convocatorias de la cabalgata pontesa Cedida

El Concello de As Pontes tiene abierto el plazo, hasta el miércoles 10 a través de la sede electrónica municipal, de inscripción para las niñas y niños (de 1º a 6º de Primaria en los centros de la localidad) que deseen participar como pajes en la cabalgata de Reyes.

Hay un total de 112 plazas, 43 en carrozas y 70 en el séquito, que se cubrirán por edad y por orden de inscripción, respectivamente. Más información en el 981 440 344.