El BNG urge al Gobierno central a impulsar la fábrica de neumáticos en As Pontes

Rego, en un acto sobre el tren el pasado mes de noviembre D. Alexandre

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, urge al Gobierno central a “avanzar con decisión” en la concreción del proyecto anunciado para la implantación de una fábrica de neumáticos en As Pontes.

Después de que la Comisión de Industria de la Cámara Baja avalase la iniciativa, el parlamentario nacionalista recalca que es fundamental “pór en marcha medidas efectivas para garantir unha transición xusta e a reactivación industrial da comarca”.

Rego recuerda que el Ejecutivo central tiene los mecanismos y los recursos para impulsar la reconversión de los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas, como es el caso de As Pontes. De esa manera podría frenarse “procesos de deslocalización”, además de “fortalecer procesos produtivos”. Señala asimismo que la fábrica de neumáticos forma parte de las actuaciones previstas en el Plan de Transición Justa, por lo que reclama “avances reais tras meses de anuncios sen concreción”.

“Non hai tempo que perder”, reitera el diputado del BNG, que añade que “a transición só será xusta se se acompaña de investimentos produtivos reais que xeren emprego digno e estábel”.

Además, Rego insta al Ejecutivo a “actuar con responsabilidade e coherencia: se existe un anuncio oficial, se está incluído no Plan de Transición Xusta e se o Congreso avala que é prioritario, agora tócalle ao Goberno mover ficha e garantir que se faga realidade”.