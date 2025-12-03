El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia

Estado actual de la avenida de Galicia Cedida

La cuarta fase de las obras de humanización de la avenida de Galicia, en el término municipal de As Pontes, avanzan según lo previsto. Así lo anunció esta tarde el gobierno local a través de un comunicado en el que se incide en que esta etapa definitiva consolida “o proceso de rehabilitación, humanización e mellora” de una de las principales vías de acceso de la villa pontesa.

La actuación, con un coste de 277.173 euros –financiados íntegramente con los fondos POS de la Diputación–, permitirá la eliminación del desnivel entre la calzada y la acera, la mejora de la iluminación y los servicios y la reforma integral de las zonas para peatones, que compartirán “a liña estética da súa contorna”. De este modo, desde el Consistorio se destacó que algunos de los trabajos realizados hasta ahora consisten en el retranqueo de la señalización de tráfico y las farolas, la sustitución de las barandas existentes y el frisado del firme de cara a aplicar la nueva capa de rodaje.

Asimismo, también se incide en la creación de una nueva canalización para aguas pluviales –que se separarán de las fecales–, la renovación de la eléctrica o la ejecución de nuevas arquetas. La intervención supondrá, además, la instalación de nuevo mobiliario urbano en todo el tramo afectado.