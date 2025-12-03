Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia

Se trata de la última fase de esta actuación integral en una de las principales vías de entrada en la villa

Redacción
03/12/2025 21:52
Estado actual de la avenida de Galicia
Estado actual de la avenida de Galicia
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La cuarta fase de las obras de humanización de la avenida de Galicia, en el término municipal de As Pontes, avanzan según lo previsto. Así lo anunció esta tarde el gobierno local a través de un comunicado en el que se incide en que esta etapa definitiva consolida “o proceso de rehabilitación, humanización e mellora” de una de las principales vías de acceso de la villa pontesa.

La actuación, con un coste de 277.173 euros –financiados íntegramente con los fondos POS de la Diputación–, permitirá la eliminación del desnivel entre la calzada y la acera, la mejora de la iluminación y los servicios y la reforma integral de las zonas para peatones, que compartirán “a liña estética da súa contorna”. De este modo, desde el Consistorio se destacó que algunos de los trabajos realizados hasta ahora consisten en el retranqueo de la señalización de tráfico y las farolas, la sustitución de las barandas existentes y el frisado del firme de cara a aplicar la nueva capa de rodaje.

Asimismo, también se incide en la creación de una nueva canalización para aguas pluviales –que se separarán de las fecales–, la renovación de la eléctrica o la ejecución de nuevas arquetas. La intervención supondrá, además, la instalación de nuevo mobiliario urbano en todo el tramo afectado.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino López da instrucciones a sus jugadoras en el duelo ante el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El partido pudo haber caído para cualquiera de los dos lados"
Iago Couce
Las bolsas tratan de incentivar el consumo en el barrio

Los establecimientos que integran “Sabores de Ferrol” repartirán bolsas entre sus clientes
Redacción
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón

Narón y Ferrol celebran sus aumentos de población en el censo del INE
Redacción
Este miércoles se celebró el corte de chapa

Comienza la construcción en Appledore del primer buque FSS de Navantia Reino Unido
Redacción