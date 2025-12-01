Mi cuenta

As Pontes

Avanzan los trabajos en As Pontes para reparar el puente de A Pedrafita

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 96.110 euros

Redacción
01/12/2025 20:05
González Formoso y Rivera en la zona de actuación
González Formoso y Rivera en la zona de actuación
Concello
Los trabajos para reparar el puente de A Pedrafita, en la parroquia pontesa de O Aparral, avanzan a buen ritmo. Así lo pudo comprobar el alcalde, Valentín González Formoso, que visitó la intervención en los últimos días en compañía del concejal de Obras, Roberto Rivera. Las tareas, que están siendo ejecutadas por la firma Gonnaba Construcciones y Reformas S.L., buscan solucionar los graves daños estructurales que provocaron las fuertes lluvias registradas en los últimos dos años. Y es que el incremento del caudal del río provocó el colapso de la infraestructura, así como de los muros de escollera que protegían el vial, causando el hundimiento del mismo.

Puente sobre el río Chamoselo

Adjudicada la reparación del puente sobre el río Chamoselo en A Pedrafita, As Pontes

Más información

Así, con un presupuesto de 96.110 euros, se llevará a cabo la demolición completa de la actual estructura para sustituirla por una nueva de hormigón armado. Además, está previsto que se reponga el firme de la carretera en un tramo de 50 metros, “co obxectivo de reforzar a durabilidade da vía e mellorar a seguridade da circulación”.

