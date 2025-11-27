Más confort y menos consumo: As Pontes mejorará el pabellón del CEIP A Magdalena

Entrada a las instalaciones deportivas del colegio Concello

El Concello de As Pontes ha aprobado el expediente de licitación de los trabajos de rehabilitación energética del polideportivo del CEIP A Magdalena. La actuación, financiada por la Xunta –a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes– y la administración local, contará con una inversión de 149.911,99 euros.

El proyecto permitirá modernizar las instalaciones, edificadas entre finales de los 80 y principios de los 90, mejorando su confort y reduciendo, al mismo tiempo, el consumo. En concreto, las tareas se centrarán en la renovación integral de las fachadas, con humedades, manchas y deterioro provocado por la falta de aislamiento térmico. También se rehabilitará por completo su envolvente para evitar las filtraciones y renovar la imagen del pabellón.

La intervención supondrá además la adecuación de los canalones y bajantes afectados, así como la modernización del sistema de iluminación interior –se sustituirán las antiguas luminarias de vapor de mercurio por otras tipo LED–. Se instalará, asimismo, un sistema de control del encendido y la intensidad de las luces, “que permitirá adaptar a luz ás necesidades reais do uso deportivo”, explica el ejecutivo pontés, añadiendo que esto “mellorará a calidade lumínica no interior”.

El Ayuntamiento incide en que uno de los puntos “clave” del proyecto será la renovación del sistema de producción de agua caliente sanitaria. En este sentido, el gobierno local explica que los actuales acumuladores se cambiarán por equipos aerotérmicos. “Esta mellora permitirá un funcionamento máis sostible e unha reducion notable do gasto eléctrico”, explica.