As Pontes

As Pontes licita la demolición del antiguo colegio Pardo Bazán, futura Casa de Acompañamento

El proyecto cuenta con un presupuesto de 400.205 euros

Redacción
24/11/2025 20:06
Estado actual del inmueble
Estado actual del inmueble
Cedida

Nuevos pasos para la mejora de la dotación asistencial en la comarca. El Concello de As Pontes acaba de licitar los trabajos de demolición del antiguo colegio Pardo Bazán, donde se asentará la futura Casa de Acompañamiento, el modelo de residencias para mayores que promueve la Diputación de A Coruña y que tendrá en la villa pontesa la primera unidad de una serie de tres; el proyecto piloto de este modelo residencial. Las labores cuentan con un presupuesto de 400.205 euros.

Este es un paso imprescindible para habilitar la parcela en la que la administración provincial instalará el que será el primer geriátrico público del término municipal.

Como se recordará, este inmueble constará de dos edificios diferentes. Antes de proceder a la demolición, se revisará el corte de todos los suministros y se “retirará o tránsito en zonas de potencial perigo”, indican.

As Pontes cede los terrenos para la futura residencia de mayores

Más información

Apuntan desde el Concello que la demolición se hará de arriba a abajo, eliminando previamente elementos que dificulten el desescombro. Asimismo, explican que los trabajos se realizarán en diez fases, “desde a retirada de cubertas, carpinterías e estruturas metálicas, ata o derrubo controlado do muro sur e da antiga vivenda adosada, pasando pola demolición específica do edificio, situado á beira da rúa Calderón de la Barca, que se executará con técnicas combinadas manuais e mecánicas dada a súa singularidade”.

