As Pontes abre este lunes el plazo para anotarse en los campamentos de Navidad
La iniciativa, para menores nacidos entre 2014 y 2022, busca favorecer la conciliación de las familias en el periodo vacacional
El ejecutivo de As Pontes abrirá este lunes 24 de noviembre el plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos de Navidad. La iniciativa busca ofrecer actividades lúdico-educativas para los más pequeños durante el periodo vacacional, facilitando la conciliación de las familias.
Las propuestas se llevarán a cabo los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero –en horario de 09.00 a 14.00 horas–.
Desde el Concello explican que los talleres se dirigen a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2022, pudiendo participar también menores con una discapacidad igual o superior al 33% que superen el límite de edad –hasta un máximo de 14–.
Las plazas disponibles ascienden a 30, siendo necesarias un mínimo de diez inscripciones para la realización de los campamentos, y el coste será de 40 euros.
Los demandantes deben figurar empadronados en el Concello y, entre la documentación requerida, figura el libro de familia, certificados laborales o la declaración de la renta de 2024, entre otros.
El listado provisional de admitidos se hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web del consistorio.