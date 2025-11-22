Mi cuenta

As Pontes

As Pontes abre este lunes el plazo para anotarse en los campamentos de Navidad

La iniciativa, para menores nacidos entre 2014 y 2022, busca favorecer la conciliación de las familias en el periodo vacacional

Redacción
22/11/2025 17:26
El número de plazas ofertadas asciende a 30
Pixabay

El ejecutivo de As Pontes abrirá este lunes 24 de noviembre el plazo de inscripción para participar en los campamentos urbanos de Navidad. La iniciativa busca ofrecer actividades lúdico-educativas para los más pequeños durante el periodo vacacional, facilitando la conciliación de las familias.

Las propuestas se llevarán a cabo los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2, 5 y 7 de enero –en horario de 09.00 a 14.00 horas–.

Desde el Concello explican que los talleres se dirigen a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2022, pudiendo participar también menores con una discapacidad igual o superior al 33% que superen el límite de edad –hasta un máximo de 14–.

Los campamentos de conciliación de Navidad ya están disponibles

Más información

Las plazas disponibles ascienden a 30, siendo necesarias un mínimo de diez inscripciones para la realización de los campamentos, y el coste será de 40 euros.

Los demandantes deben figurar empadronados en el Concello y, entre la documentación requerida, figura el libro de familia, certificados laborales o la declaración de la renta de 2024, entre otros.

El listado provisional de admitidos se hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web del consistorio.

