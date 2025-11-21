Cuatro vecinos recuperan las fiestas del Poboado das Veigas tras 25 años: habrá noria, torneo de fútbol y yincana
La nueva comisión anuncia que se celebrarán del 29 al 31 de mayo
Las fiestas del Poboado das Veigas regresarán tras 25 años gracias a la iniciativa de cuatro vecinos que han creado una comisión con el objetivo de recuperar unos festejos de los que todo el mundo guarda buen recuerdo. Uno de ellos es Alfredo Rubio, que explica que “xa se levaba un par de anos falando do tema, como de promover os adornos do Nadal... e ao final decidímonos”.
Ahora están inmersos ya en la realización de todos los trámites necesarios para poder recuperar los festejos el próximo mes de mayo –concretamente, del 29 al 31–, “co mesmo espírito que había antes”.
Estas fiestas se remontan, explica Rubio, a cuando los impulsaba la Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso) el 18 de julio. En la década de los 70, expone, hubo un parón de unos años en las que no se celebraron y luego se volvieron a organizar –ya por parte de Endesa– en torno al 1 de junio, para honrar a la Virgen de la Luz, “a patroa das eléctricas”. “Cremos que o último ano no que se celebraron foi no 2000, xa máis como iniciativa popular aínda que a empresa tamén aportaba cartos. Pero xa non se ocupaba da súa organización”.
Yincana
Desde la comisión explican que, lo que las dos cosas que todavía perduran en la memoria sobre aquellas fiestas, son “a noria e as xincanas”. La intención es que regresen las dos, además de otras actividades y, por su puesto, una verbena.
“Como aínda non temos moita experiencia, non nos atrevemos a dicir moito máis. Ao final o que manda son os cartos”, comenta Rubio, añadiendo que se retomará también el tradicional maratón de fútbol sala.