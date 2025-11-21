Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Cuatro vecinos recuperan las fiestas del Poboado das Veigas tras 25 años: habrá noria, torneo de fútbol y yincana

La nueva comisión anuncia que se celebrarán del 29 al 31 de mayo

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/11/2025 22:55
Momentos de las fiestas del Poboado das Veigas en la década de los 60
Momentos de las fiestas del Poboado das Veigas en la década de los 60
Manuel Vila

Las fiestas del Poboado das Veigas regresarán tras 25 años gracias a la iniciativa de cuatro vecinos que han creado una comisión con el objetivo de recuperar unos festejos de los que todo el mundo guarda buen recuerdo. Uno de ellos es Alfredo Rubio, que explica que “xa se levaba un par de anos falando do tema, como de promover os adornos do Nadal... e ao final decidímonos”.

Ahora están inmersos ya en la realización de todos los trámites necesarios para poder recuperar los festejos el próximo mes de mayo –concretamente, del 29 al 31–, “co mesmo espírito que había antes”.

Estas fiestas se remontan, explica Rubio, a cuando los impulsaba la Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso) el 18 de julio. En la década de los 70, expone, hubo un parón de unos años en las que no se celebraron y luego se volvieron a organizar –ya por parte de Endesa– en torno al 1 de junio, para honrar a la Virgen de la Luz, “a patroa das eléctricas”. “Cremos que o último ano no que se celebraron foi no 2000, xa máis como iniciativa popular aínda que a empresa tamén aportaba cartos. Pero xa non se ocupaba da súa organización”.

Yincana

Desde la comisión explican que, lo que las dos cosas que todavía perduran en la memoria sobre aquellas fiestas, son “a noria e as xincanas”. La intención es que regresen las dos, además de otras actividades y, por su puesto, una verbena.

Momentos de las fiestas del Poboado das Veigas en la década de los 60
Momentos de las fiestas del Poboado das Veigas en la década de los 60
Manuel Vila

“Como aínda non temos moita experiencia, non nos atrevemos a dicir moito máis. Ao final o que manda son os cartos”, comenta Rubio, añadiendo que se retomará también el tradicional maratón de fútbol sala.

Te puede interesar

Una de las anteriores ediciones de la Festa dos Callos de Caranza, en La Salle

La tercera Festa dos Callos de Caranza se celebra este sábado en La Salle
Redacción
Centro de Salud Cabañas

El PSOE de Cabanas critica la falta de inversión autonómica en el municipio pese a las necesidades
Redacción
El ideal gallego

Pago de indemnizaciones por ocupación para la ampliación de la DP 2502 en Valdoviño
Redacción
Actuación en los ríos del concello de Neda

La Xunta limpia los cauces de los ríos Basteiro y Belelle de Neda
Redacción