As Pontes

Atropellado un hombre en la avenida de Galicia de As Pontes

El suceso tuvo lugar en la mañana de este jueves

Redacción
20/11/2025 12:17
Imagen de archivo de un hombre cruzando el paso de peatones en la avenida pontesa
Imagen de archivo de un hombre cruzando el paso de peatones en la avenida pontesa
Jorge Meis

Un hombre fue atropellado en la mañana de este jueves cuando cruzaba la avenida de Galicia de As Pontes.

Tal y como explican desde el 112-Galicia, el suceso tuvo lugar en torno a las 10.20 horas, siendo un particular el que dio el aviso a la central de emergencias. En su llamada, indicaba que, a causa del impacto, el hombre sufrió heridas en la cabeza.

Hasta el punto se desplazó una ambulancia asistencial del 061, que trasladó al herido al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y también a agentes de la Policía Local.

