As Pontes exige a Naturgy la restitución inmediata del suministro eléctrico

Imagen de archivo de dos operarios en labores de mantenimiento EC

El municipio de As Pontes sufrió el pasado martes “reiterados cortes de subministro eléctrico” que afectaron, fundamentalmente, al casco urbano de la localidad –las avenidas de Cariño y Ferrol, o las calles Alexandre Bóveda y Ramón Cabanillas, entre otras–. Tras este suceso, el Ayuntamiento ha exigido al Grupo Naturgy “a reposición inmediata do servizo, así como a adopción de todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade durante calquera proceso de reparación de infraestruturas”.

Fuentes del Consistorio explican que el origen de estas interrupciones del servicio, que todavía siguen sucediendo aunque con menor intensidad que el pasado día 18, está en la avería de un transformador, siendo ahora un total de tres generadores los que proporcionan el servicio durante los trabajos para solucionar el problema.

Por su parte, Naturgy explica a preguntas de este Diario que los cortes registrados el martes se debieron “a un fallo en el grupo electrógeno que estaba proporcionando suministro temporal mientras se realizaban unos trabajos programados, con su correspondiente descargo [momento en el que se deja sin tensión una parte de la red eléctrica, durante un periodo concreto, para que los operarios realicen las tareas con seguridad] autorizado”. La firma hace hincapié en que “fue un hecho puntual” y asegura entender las molestias ocasionadas.

Mientras, desde el ejecutivo local remarcan que esta situación generó graves perjuicios a los vecinos, comercios “e ás propias dependencias” del Concello y califican de “inxustificable a demora no restablecemento do servizo”, reclamando a la compañía eléctrica “que actúe sin demora, coa máxima urxencia e dilixencia, minimizando ao máximo o impacto destes cortes sobre a vida cotiá da veciñanza”.

El Ayuntamiento anuncia, además, que habilitará un portal para que los afectados puedan presentar requerimientos por los daños, pérdidas económicas e inconvenientes derivados de estos cortes. “Efectuaremos as reclamacións ante a empresa para defender os dereitos, recuperar os danos económicos sofridos e protexer os intereses do municipio e da veciñanza afectada”, asevera.