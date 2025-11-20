Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

As Pontes exige a Naturgy la restitución inmediata del suministro eléctrico

Demanda garantizar la estabilidad durante la reparación del transformador averiado el martes

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
20/11/2025 17:03
Imagen de archivo de dos operarios en labores de mantenimiento
Imagen de archivo de dos operarios en labores de mantenimiento
EC

El municipio de As Pontes sufrió el pasado martes “reiterados cortes de subministro eléctrico” que afectaron, fundamentalmente, al casco urbano de la localidad –las avenidas de Cariño y Ferrol, o las calles Alexandre Bóveda y Ramón Cabanillas, entre otras–. Tras este suceso, el Ayuntamiento ha exigido al Grupo Naturgy “a reposición inmediata do servizo, así como a adopción de todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade durante calquera proceso de reparación de infraestruturas”.

Fuentes del Consistorio explican que el origen de estas interrupciones del servicio, que todavía siguen sucediendo aunque con menor intensidad que el pasado día 18, está en la avería de un transformador, siendo ahora un total de tres generadores los que proporcionan el servicio durante los trabajos para solucionar el problema.

Por su parte, Naturgy explica a preguntas de este Diario que los cortes registrados el martes se debieron “a un fallo en el grupo electrógeno que estaba proporcionando suministro temporal mientras se realizaban unos trabajos programados, con su correspondiente descargo [momento en el que se deja sin tensión una parte de la red eléctrica, durante un periodo concreto, para que los operarios realicen las tareas con seguridad] autorizado”. La firma hace hincapié en que “fue un hecho puntual” y asegura entender las molestias ocasionadas.

Mientras, desde el ejecutivo local remarcan que esta situación generó graves perjuicios a los vecinos, comercios “e ás propias dependencias” del Concello y califican de “inxustificable a demora no restablecemento do servizo”, reclamando a la compañía eléctrica “que actúe sin demora, coa máxima urxencia e dilixencia, minimizando ao máximo o impacto destes cortes sobre a vida cotiá da veciñanza”.

El Ayuntamiento anuncia, además, que habilitará un portal para que los afectados puedan presentar requerimientos por los daños, pérdidas económicas e inconvenientes derivados de estos cortes. “Efectuaremos as reclamacións ante a empresa para defender os dereitos, recuperar os danos económicos sofridos e protexer os intereses do municipio e da veciñanza afectada”, asevera.

Te puede interesar

Un instante de la presentación de la propuesta

Los bomberos de Narón apoyan la investigación del síndrome de Rett con un calendario solidario
Redacción
Cableado sobre el vial tras el paso del camión

El problema del cableado en Laraxe, en Cabanas, se abordó ya en el pleno de julio
Verónica Vázquez
Cartel que advierte del corte

Cerrado al tráfico todo este viernes el vial del paseo de A Frouxeira
Redacción
Imagen de archivo de una marcha por el 25N

Noviembre se tiñe de violeta en Ferrolterra: la comarca alza la voz al unísono contra la violencia machista
Verónica Vázquez