As Pontes

El Concello pontés dice que hay un aval para hacer frente a la deuda con el personal de la piscina

La situación ha propiciado la movilización del personal

Redacción
16/11/2025 22:17
El consistorio pontés en imagen de archivo
El consistorio pontés en imagen de archivo
Daniel Alexandre

El Concello pontés asegura que se están realizando gestiones desde la administración local con la antigua empresa concesionaria del servicio de la piscina municipal, Serviplustotal, para que acometa el pago del dinero que se adeuda a los trabajadores, cuando la compañía dejó de prestar servicios. Una situación que ha propiciado la movilización del personal en las últimas horas, coincidiendo con el mercadillo de la villa. 

Fuentes municipales aseguran que existe un aval de 40.000 euros que el Concello le ha retenido a la citada empresa para hacer frente, precisamente, a cuestiones como esta, de modo que está presionando a la compañía para que satisfaga la deuda contraída con el personal o, en caso contrario, se hará uso de ese dinero depositado como garantía de pago.

