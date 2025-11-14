Mi cuenta

As Pontes

Los mayores de 50 aprenderán a cocinar en As Pontes con chefs del grupo NOVE

Los talleres buscan mejorar la salud y la autoestima y una nutrición sana

Redacción
14/11/2025 22:36
Daniel López será uno de los chefs participantes 
AEC

El Grupo NOVE organiza en As Pontes el taller “Cociña +60. Receitas de vida”, una iniciativa dirigida a fomentar la alimentación saludable entre las personas mayores.

La cita será el martes 18, a las 11.00 horas, en la sede de la Asociación de Vecinos A Choupana y contará con Daniel López, del restaurante O Camiño do Inglés, de Ferrol; Iván Domínguez, del restaurante NaDo, de A Coruña; y con la participación de la nutricionista Lucía Miyar Gil.

El proyecto busca ayudar a las personas a mejorar sus hábitos alimenticios y a disfrutar de la cocina gallega con recetas sencillas, equilibradas y económicas, basadas todas ellas en productos locales y de temporada, además de conseguir un buen aprovechamiento de la cesta de la compra.

Daniel López chef do Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés cumple 15 años mañana ofreciendo sus tres menús al 50% durante 24 horas

Más información

Para acudir puede reservarse plaza en el número de teléfono 981 441 008 y está dirigido a personas de más de 60 años que precisen un apoyo para preparara un menú saludable y de aprovechamiento de la compra, para conseguir, explican desde el grupo NOVE, “facer da alimentación un momento de saúde e autoestima”.

Los talleres continuarán el lunes 17 en Lugo, en las instalaciones del Centro Integral de Saúde de la ciudad, y esará dirigida por los cocineros Álvaro Villasante, del restaurante Paprica (Lugo), y Beatriz Sotelo, de Illas Gabeiras (Ferrol), acompañados por la nutricionista Laura Campello López.

