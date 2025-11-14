Mi cuenta

As Pontes

El personal de la piscina de As Pontes exige cobrar las cantidades pendientes desde el mes de junio

Se movilizará para conseguir el objetivo

Redacción
14/11/2025 22:39
El personal de la piscina municipal de As Pontes exige el cobro de las cantidades adeudadas por la anterior concesionaria del servicio, Serviplustotal. Así, aprovechará que hoy hay mercadillo para repartir volantinas explicando la situación que están atravesando.

La empresa dejó la concesión en junio y a día de hoy todavía “non pagou diferentes cantidades económicas correspondentes a esa mensualidade”. Los afectados lamentan, a través de la CIG, que la situación “parece non importarlle a quen ten a responsabilidade de prestar un servizo de calidade”, en referencia al Concello.

La parte social recuerda que la trayectoria de Serviplustotal como concesionaria estuvo caracterizada por el “incumprimento reiterado do convenio colectivo en materias como o os salarios, a xornada laboral, os descansos semanais, o desfrute das vacacións ou a entrega da roupa de traballo”.

“Agora”, lamentan los trabajadores, la anterior adjudicataria está “desaparecida” y el Concello “colocándose de perfil ante os problemas da plantilla”, por lo que se ha acordado un calendario de movilizaciones y emprender las “accións legais pertinentes na defensa dos nosos dereitos”, advierten los afectados. 

