Conciertos

Sumrrá inaugura el cartel del mes de la música, por Santa Icía, en el municipio de As Pontes

El primer escenario será la Casa Dopeso y el siguiente, el Cine Alovi

Redacción
13/11/2025 12:03
Al final de la ruta, Sumrrá presentará su disco “Revoluti8n”
Al final de la ruta, Sumrrá presentará su disco “Revoluti8n”
Seung Yull Nah

La Casa Dopeso será el primer escenario del programa de Santa Icía 2025 que organiza la agrupación de colectivos musicales Ruada, con el patrocinio del Concello de As Pontes, que incluye otros cuatro espacios. En esta inauguración actuará, después de haberse lucido en el último Jazz de Ría, la banda Sumrrá, este viernes 14 a las 20.30. 

Este trío tan vanguardista como inclasificable en un único género, aunque siempre se encuadre en el amplio espectro del jazz, celebra este año su 25 aniversario, por lo que el concierto se incluye en su gira más especial hasta la fecha, que no podrá dejar de repasar sus grandes éxitos. La formación está integrada por Manuel Gutiérrez, pianista; Xacobe Martínez, contrabajista; y Lar Legido, batería.

Al día siguiente, el sábado 15, la celebración se trasladará al auditorio municipal Cine Alovi, donde los protagonistas serán el grupo folk Nimbos, la Banda Xuvenil y la Banda de Música Cultural e Recreativa das Pontes.

El Memorial Mireya Dieste, que incluirá el concierto de piano de Yolanda Delgado, tendrá lugar en el conservatorio local el lunes 17, y las actuaciones de las escuelas municipales de pandereta y canto tradicional, el martes 18, en el Cine Alovi.

En el mismo espacio, el miércoles 19 será el turno de los acordeones, el jueves 20 del profesorado del conservatorio en la Casa Dopeso y el viernes 21, de la Coral Endesa y la Rondalla Vila das Pontes, para terminar con una foliada con No Cómbaro.

El programa del próximo fin de semana, así como otros detalles, se pueden consultar al completo en las redes sociales del Concello das Pontes.

