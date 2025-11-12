El comunicador pontés Dani Álvarez recibe el premio de los Periodistas Vascos

Álvarez, a la izquierda, durante la gala de los premios EITB

Daniel Álvarez (As Pontes, 1977) ha sido galardonado con el Premio Periodistas Vascos 2025, un reconocimiento que nace del Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien Euskal Elk y que se le entregó el pasado 5 de noviembre en la sala BBK de Bilbao.

El profesional pontés, que ya estudió en la Universidad del País Vasco, ha desarrollado toda su carrera en el ente público EITB, empezando como becario en Radio Euskadi en el 2000, donde ha llegado a dirigir informativos.

Después de tocar todos los palos del audiovisual en diversos formatos, actualmente presenta la segunda edición del Teleberri en ETB2. "Aún estoy un poco abrumado", ha escrito López en sus redes, dando las gracias a "quienes han creído que merezco tal reconocimiento, a EITB por haber confiado en mí siempre y a todos los que me habéis apoyado en estos 25 años de oficio".