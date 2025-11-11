Reposición de los servicios y pavimentos en un nuevo tramo de la avenida da Habana de As Pontes

Avenida da Habana de As Pontes I Concello

El Ayuntamiento de As Pontes ha adjudicado a la empresa Cholo S.L. las obras de mejora de los servicios y pavimentos en el tramo comprendido entre el número 99 de la avenida da Habana y el cruce con la calle Cabanas, en el centro de la villa.

Cabe señalar que esta actuación cuenta con un presupuesto de 166.538,11 euros –financiados con cargo a la Diputación de A Coruña– y que busca mejorar la seguridad vial de los peatones –mediante la renovación integral de las aceras– y sustituir los servicios de saneamiento e iluminación en ambos márgenes del vial.

Así, la intervención supondrá la ejecución de una nueva red separativa de pluviales –mediante canalizaciones de PVC de alta rigidez–, la instalación de sumideros, arquetas y elementos de recogida de las actuales bajantes. En cuanto al alumbrado, se habilitarán nuevos báculos de siete metros con luminarias de tecnología LED, “garantizando unha iluminación máis eficiente”, remarcan desde el Consistorio que dirige Valentín González Formoso.

En lo que respecta a las aceras, estas contarán con materiales de calidad, accesibles y acordes a la estética del entorno. Se creará una plataforma única para mejorar la accesibilidad y movilidad peatonal, mientras que la calzada será pavimentada con una nueva capa de aglomerado en caliente, “favorecendo a drenaxe cara os sumidoiros”.

El Concello apunta que se dotará a la zona de renovado mobiliario urbano –papeleras y jardineras de madera tratada– y que se instalará la señalización necesaria, incluyendo pasos peatonales y plazas de estacionamiento accesibles.