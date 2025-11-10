La Diputación analiza el diseño de sus nuevas residencias de mayores, con la de As Pontes como piloto
Una comisión político-técnica se encargará de desarrollar el nuevo modelo
La Diputación ha constituido este lunes una comisión político-técnica encargada de diseñar y desarrollar el nuevo modelo provincial de residencias públicas para personas mayores, denominado Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores –CAM–, cuyo proyecto piloto será el de As Pontes, a las que seguirán otras en Rianxo y Ordes.
Este órgano será el responsable de elaborar la memoria técnica, social, jurídica y financiera que permitirá poner en marcha un modelo pionero en Galicia, centrado, tal y como explica la Diputación, en la atención personalizada, la convivencia intergeneracional y la innovación tecnológica.
La creación de la comisión, indica el presidente provincial Valentín González, “marca o inicio dun proxecto transformador para o coidado das persoas maiores, baseado nun enfoque máis humano e próximo, que permita evitar o desarraigo e a soidade en centros abertos, participativos e de carácter comarcal”.
La comisión estará integrada por representantes de todos los grupos políticos de la corporación –PSOE, PP, BNG y Alternativa dos Veciños– así como por personal técnico de las áreas de Política Social, Intervención, Secretaría, Arquitectura o Contratación e Patrimonio.