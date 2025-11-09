“Non as fagas invisibles. Afina a mirada”, la campaña que regresa a As Pontes con motivo del 25N

Presentación de la campaña Concello

Por tercer año consecutivo el Concello de As Pontes impulsa la campaña “Non as fagas invisibles. Afina a mirada”. Lo hace con el objetivo de visibilizar todas las formas de violencia que se ejercen contras las mujeres y las niñas, poniendo el foco en aquellas cotidianas, simbólicas o normalizadas en la sociedad y que suelen pasar desapercibidas.

El programa, que el Consistorio pontés califica de “plural para implicar a toda a comunidade”, comenzará este mismo jueves y se extenderá hasta el 18 de diciembre. Incluirá acciones de sensibilización, formación y educación dirigidas al alumnado de los institutos locales, el tejido asociativo, los integrantes de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional (MLCI) y a la vecindad en general.

Actividades

Así las cosas, el próximo 13 de noviembre se llevará a cabo un doble coloquio. Por la mañana, los escolares de 3º y 4º de ESO acudirán a la charla “Si eu tamén, ti tamén. Todo por non falalo” en el auditorio del cine Alovi. Estas mismas instalaciones albergarán por la tarde la disertación de Jesús Moreno, psicólogo y sexólogo especializado en género y masculinidades, que se centrará en “A mocidade está fatal: xuventude, sexualidade e pornografía”.

Mientras, desde ese mismo día y hasta el 30 de noviembre, la Casa Dopeso acogerá la muestra “Que hai detrás da prostitución?”, una iniciativa de la Rede Galega contra a Trata Sexual que invita a reflexionar sobre la mercantilización que padecen las mujeres y las relaciones de poder que sostienen esta problemática.

Las acciones formativas de esta campaña pontesa proseguirán los días 18 de noviembre y 2 de diciembre. En ambas jornadas se celebrará la sesión “Asociacionismo desde o bo trato e a igualdade: prevención, detección e actuación fronte aos estereotipos e ás violencias machistas”, dirigida al tejido asociativo de la localidad.

El turno de los integrantes MLCI llegará el 19 de este mes. Dicho día tomarán parte en la formación “Trata e prostitución: detección, coordinación e resposta interinstitucional”. En ella, el subinspector de la Policía Nacional Javier Sánchez y el coordinador del Centro de Día Oblatas O’Mencer de Ferrol, Roberto Ferreiro, tratarán de mejorar con sus consejos la capacidad de respuesta profesional ante estas realidades.

Del 20 de noviembre al 18 de diciembre las iniciativas de este programa llegarán a los centros educativos, con tres propuestas dirigidas a alumnado e 1º y 2º de ESO.

Además, como cada año, la casa consistorial albergará la lectura del manifiesto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre. Será a las doce del mediodía.