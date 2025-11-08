As Pontes se prepara para brillar en Navidad apostando por la tecnología LED y los elementos 3D

Imagen de archivo de la decoración del poblado navideño de As Pontes Concello

As Pontes se prepara ya para brillar en Navidad. El Ayuntamiento está inmerso en la licitación del suministro e instalación –en régimen de alquiler– de los elementos de iluminación durante las fiestas navideñas. Las empresas podían presentar sus ofertas para este contrato, con un presupuesto de 85.320,07 euros –impuestos incluidos– hasta el pasado 6 de octubre, encontrándose ahora en un proceso de evaluación de las mismas.

El objetivo del ejecutivo local es engalanar las calles del municipio, con motivos luminosos que destaquen por su estética, seguridad y, sobre todo, eficiencia energética.

Más luces para que la Navidad brille en Ferrol Más información

Tal y como se recoge en los pliegos de prescripciones técnicas, la iluminación se mantendrá activa durante más de un mes, desde el próximo 5 de diciembre hasta el 7 de enero, ambas jornadas incluidas. El horario normal de funcionamiento comprenderá desde las seis y media de la tarde hasta las doce y media de la madrugada, con la excepción de las noches del 1, 24, 25, y 31 de diciembre, además de la del 5 de enero, cuando el alumbrado brillará en la oscuridad pontesa hasta las 05.00 horas.

La empresa adjudicataria del contrato tendrá que tener instalados todos los elementos, a más tardar, el día 2 del próximo mes, quedando el desmontaje completamente listo el 31 de enero.

Motivos

Los vecinos y vecinas, así como los visitantes del municipio en la época navideña, podrán disfrutar de una iluminación que utilice exclusivamente tecnología LED. El Consistorio establece un mínimo de 127 arcos –con un ancho que oscila entre los 300 y los 800 centímetros– y 145 motivos en farolas –de un mínimo de 200 centímetros de altura–, que se distribuirán por diversas zonas del municipio.

El mapa de la Navidad de Narón: 271 motivos luminosos, paraguas de luz y tecnología LED de alto brillo Más información

Además de las luces aéreas, se instalarán elementos tridimensionales singulares en puntos claves de la localidad. Así, la plaza Hospital contará con un photocall de grandes dimensiones y al menos 6.000 bombillas LED. Este enclave dispondrá también de una sombrilla de 12 metros formada por 15 guirnaldas micro LED de color cálido y con flash. Mientras, en la plaza do Carme habrá una figura decorativa 3D de unos tres metros de ancho y cuatro de largo y la iluminación de la misma estará formada por un mínimo de 8.000 micro lámparas. Habrá también sitio para poder tomarse fotografías. En el parque municipal habrá una gran figura decorativa en tres dimensiones que superará los tres metros de ancho y los 2,6 de alto y en la plaza da Vila cobrará protagonismo otra sombrilla, en este caso formada por 30 guirnaldas micro LED de color cálido.

La firma encargada del contrato deberá ofrecer un servicio de guardia de 24 horas y disponer del personal necesario para realizar visitas a diario de tres horas, con el objetivo de realizar labores de mantenimiento y reparación, cuyos gastos correrán a cargo de la empresa. No obstante, el consumo eléctrico correrá a cargo del Ayuntamiento de As Pontes.