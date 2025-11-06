Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

Los vecinos de As Pontes estrenan espacio multideporte en el Poboado da Magdalena

Los trabajos contaron con un presupuesto de 181.427 euros

Redacción
06/11/2025 16:00
Un instante de la visita a la zona de los responsables municipales
Un instante de la visita a la zona de los responsables municipales
Concello

Los vecinos y vecinas ponteses pueden disfrutar ya de la pista multideporte construida por el Concello en el Poboado da Magdalena “para ofrecer un lugar de lecer, deporte e convivencia”, expone el ejecutivo local. El alcalde, Valentín González Formoso, visitó este jueves junto a la edila de Xuventude, Lorena Tenreiro, el lugar, con el objetivo de comprobar in situ el resultado final de la actuación.

Cabe señalar que la obra, con un presupuesto de 181.427 euros y la financiación de la Diputación, buscaba mejorar la funcionalidad, seguridad y eficiencia energética de una de las plazas interiores del Poboado. La pista, de 20 metros de largo y 10 de ancho, permite la práctica de fútbol, baloncesto y balonmano.

As Pontes habilitará próximamente la pista multideporte del Poboado da Magdalena

Más información

En su entorno –remodelado en hormigón armado y con nuevos bancos, papeleras y jardineras– se renovó el pavimento de los itinerarios peatonales, cambiando tapas de registros y garantizando la accesibilidad total mediante la eliminación de barreras físicas. También se amplió la iluminación con nuevos faroles con tecnología LED.

“Respondemos a unha demanda histórica da veciñanza”, aseveró Formoso, remarcando que la intervención “é mostra do compromiso do Concello coa transformación dos espazos públicos”, apuntó el regidor.

Te puede interesar

Morcegos de Galicia

Muestreos, capturas y contajes de murciélagos en Ferrol, Eume y Ortegal
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa

Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño
Redacción
Imagen de archivo de uno de los sucesos

Moveneda exige medidas de seguridad vial en un tramo de la carretera AC-115
Redacción
Un instante de la última reunión

Recogida de firmas en el CPI As Mirandas “polos recortes e a incompetencia administrativa”
Verónica Vázquez