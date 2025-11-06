Los vecinos de As Pontes estrenan espacio multideporte en el Poboado da Magdalena

Un instante de la visita a la zona de los responsables municipales Concello

Los vecinos y vecinas ponteses pueden disfrutar ya de la pista multideporte construida por el Concello en el Poboado da Magdalena “para ofrecer un lugar de lecer, deporte e convivencia”, expone el ejecutivo local. El alcalde, Valentín González Formoso, visitó este jueves junto a la edila de Xuventude, Lorena Tenreiro, el lugar, con el objetivo de comprobar in situ el resultado final de la actuación.

Cabe señalar que la obra, con un presupuesto de 181.427 euros y la financiación de la Diputación, buscaba mejorar la funcionalidad, seguridad y eficiencia energética de una de las plazas interiores del Poboado. La pista, de 20 metros de largo y 10 de ancho, permite la práctica de fútbol, baloncesto y balonmano.

En su entorno –remodelado en hormigón armado y con nuevos bancos, papeleras y jardineras– se renovó el pavimento de los itinerarios peatonales, cambiando tapas de registros y garantizando la accesibilidad total mediante la eliminación de barreras físicas. También se amplió la iluminación con nuevos faroles con tecnología LED.

“Respondemos a unha demanda histórica da veciñanza”, aseveró Formoso, remarcando que la intervención “é mostra do compromiso do Concello coa transformación dos espazos públicos”, apuntó el regidor.