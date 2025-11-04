Saborea As Pontes cierra una edición de récord, con 18.178 tapas servidas

Foto de familia con los ganadores del certamen CEDIDA

El concurso de tapas “Saborea As Pontes” que organiza el Concello con la asociación Cohempo concluyó esta temporada con un gran éxito de participación y resultado.

Los datos facilitados por los trece establecimientos participantes dejan en esta edición un total de 18.178 tapas servidas, a un precio de 2,50 euros, lo que generó una cuantía de 45.445 euros. A esta cifra se le suma una estimación de 36.356 euros en consumiciones asociadas, con un movimiento económico, como refiere la organización, de 81.801 euros, frente a los 81.085 que se estimaron en la anterior convocatoria.

Desde la Concejalía de Promoción Económica, la edila Elena López, destacó el papel fundamental que juega el sector de la hostelería en la dinamización de la economía local “especialmente en eventos como este, que non só fomentan o consumo e a creación de actividade, senón que tamén fortalecen a imaxe gastronómica das Pontes e atraen visitantes de toda a comarca”.

La evolución que ha ido teniendo este certamen refleja, indicó la responsable del área económica del Concello, “o talento, a creatividade e o compromiso da hostalaría, que ano tras ano, ofrece propostas de gran calidade e innovación”.

Ganadores

En esta edición de “Saborea As Pontes” se proclamó como vencedor Trastoy 3, alzándose con tres categorías del concurso: el de mejor tapa pontesa –seguido de DelaPiccola y A Taberna de Pancho–, el de mejor tapa valorada por el público–DelaPiccola y A Taberna de Pancho, a continuación– y el premio APP –seguido de DelaPiccola y ATaberna de Pancho–.

El premio principal del concurso, que estaba dotado con 600 euros, recayó en Tamara Paz Sanmartín, mientras que los premios de 200 euros se repartieron entre Luis E. Betancourt, Raquel Pena Couceiro, David Fernández Penabad, Hilda Barro Seco, Inés Pérez Díaz y Margarita Moledo Castro.

Estos galardones se concedieron entre las personas que completaron las tarjetas de participación del certamen como reconocimiento a su implicación en la iniciativa.