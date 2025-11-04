Experiencias sostenibles en As Pontes dentro de la Red de Destinos Turísticos del Carbón

Vistas del municipio pontés Jorge Meis

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ) del Gobierno central, ha anunciado el lanzamiento de una ambiciosa iniciativa para transformar el legado industrial de España. Se trata de la creación de una Red de Destinos Turísticos del Carbón, un proyecto nacional diseñado para reconvertir el patrimonio minero en un activo turístico sostenible y que afectará de lleno al municipio de As Pontes.

En la presentación de esta propuesta, la directora del ITJ, Judit Carreras, y la directora general de Ciuden, Yasodhara López, remarcaron el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo de los territorios afectados por la transición energética.

El objetivo fundamental de este proyecto es la creación de una red española de experiencias turísticas que pongan en valor la identidad y la memoria de las zonas carboníferas. Según Carreras, esta iniciativa busca diversificar las economías locales utilizando el pasado industrial como un “hecho diferencial”, promoviendo un modelo de turismo que sea tanto inclusivo como sostenible y que genere nuevas oportunidades económicas.

Inicialmente, el proyecto se desarrollará en cinco áreas geográficas clave. Además de As Pontes, se llevará a cabo también en las provincias de León, Teruel y Córdoba, además de en las comarcas mineras asturianas.

Para asegurar el éxito y la adaptación a cada territorio, Ciuden trabajará en estrecha colaboración con socios estratégicos que aportan un conocimiento profundo de las zonas –en el caso de la comarca, el Ayuntamiento pontés–.

18 meses

El proyecto cuenta con un cronograma de dieciocho meses, estando prevista su finalización para el primer semestre de 2027. La financiación, aportada íntegramente por Ciuden, ronda los 144.000 euros.

Así las cosas, durante este tiempo, se realizará un diagnóstico para identificar los recursos explotables y los operadores clave en cada área.

También se capacitará a los agentes locales en materias de innovación, sostenibilidad y gestión turística. Posteriormente, se diseñarán y testarán experiencias piloto antes de su lanzamiento comercial.

Por último, se implementará un plan integral de comunicación y marketing para consolidar la marca y comercializar las nuevas experiencias turísticas.