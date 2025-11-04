As Pontes, por encima de la media estatal en índices de seguridad

Un instante de la visita de Abalde al Consistorio pontés Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este martes por primera vez de forma oficial el Concello de As Pontes. Allí fue recibido por el alcalde, Valentín González Formoso, y ambos tomaron parte en una reunión a la que asistieron también representantes de la Policía Local y la Guardia Civil del municipio. En el encuentro se abordó la situación de la seguridad ciudadana en la localidad.

En este sentido, Abalde destacó que Galicia continúa siendo la tercera comunidad autónoma más segura de España y que As Pontes, según los últimos datos, mantiene unos índices de seguridad superiores a la media estatal. En la reunión el regidor pontés solicitó el refuerzo del cuartel de la Benemérita –en el que se incrementó el personal, recientemente, con dos agentes más–.

El subdelejado del Ejecutivo en A Coruña destacó el buen clima de cooperación del encuentro, remarcando que “As Pontes é un exemplo de convivencia e seguridade”. El responsable puso en valor, además, el trabajo conjunto de las administraciones y de los cuerpos de seguridad para garantizar el bienestar ciudadano.