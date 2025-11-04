Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

As Pontes, por encima de la media estatal en índices de seguridad

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, realizó este martes su primera visita oficial al municipio

Redacción
04/11/2025 16:31
Un instante de la visita de Abalde al Consistorio pontés
Un instante de la visita de Abalde al Consistorio pontés
Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó este martes por primera vez de forma oficial el Concello de As Pontes. Allí fue recibido por el alcalde, Valentín González Formoso, y ambos tomaron parte en una reunión a la que asistieron también representantes de la Policía Local y la Guardia Civil del municipio. En el encuentro se abordó la situación de la seguridad ciudadana en la localidad.

 En este sentido, Abalde destacó que Galicia continúa siendo la tercera comunidad autónoma más segura de España y que As Pontes, según los últimos datos, mantiene unos índices de seguridad superiores a la media estatal. En la reunión el regidor pontés solicitó el refuerzo del cuartel de la Benemérita –en el que se incrementó el personal, recientemente, con dos agentes más–. 

El subdelejado del Ejecutivo en A Coruña destacó el buen clima de cooperación del encuentro, remarcando que “As Pontes é un exemplo de convivencia e seguridade”. El responsable puso en valor, además, el trabajo conjunto de las administraciones y de los cuerpos de seguridad para garantizar el bienestar ciudadano.

Te puede interesar

CPI As Mirandas de Ares

Familias denuncian la falta de cuidadores para niños con necesidades especiales en el CPI As Mirandas de Ares
Verónica Vázquez
Vistas del municipio pontés

Experiencias sostenibles en As Pontes dentro de la Red de Destinos Turísticos del Carbón
Redacción
Imagen de archivo de una de las rutas del programa SendAres

La cuarta ruta del SendAres llevará a los vecinos y vecinas a conocer Seixo Branco y Lorbé
Redacción
Martina Aneiros y Pablo Fernández en su visita a la vivienda de Anca, en Neda

Abierto hasta diciembre el plazo para las ayudas de la Xunta para proyectos de energía solar fotovoltaica en viviendas
Redacción