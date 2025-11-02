Luz verde de la Diputación a la cesión de terrenos para la residencia de mayores pontesa

​Recreación en plano del futuro complejo Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó en la sesión plenaria del pasado viernes el convenio con el Concello de As Pontes para la cesión de los terrenos y la construcción de la futura Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM), el nuevo modelo de residencias que promueve la administración provincial y que tendrá en la villa pontesa su proyecto piloto, que se replicará en otros dos concellos de la provincia, un modelo de atención de “quinta generación”, como se le denomina.

Como se recordará, este primer centro residencial se ubicará en los terrenos del antiguo colegio Pardo Bazán. Hace poco más de una semana el Concello de As Pontes aprobaba, por unanimidad, en sesión plenaria, el convenio para la cesión de la referida parcela.

La administración local destinó una partida de 315.000 euros para la adquisición de la propiedad y el derribo del inmueble existente, mientras que la Diputación financiará con seis millones de euros la construcción de la futura residencia, cuyo inicio de obras se ha fijado para el próximo año.

El presidente de la Diputación, Valentín González, también destacó el importante impacto económico de este proyecto. “Falamos da creación directa de 70 empregos e dunha inversión por parte da Deputación da Coruña superior aos 30 millóns de euros durante os próximos 30 anos”.

La institución provincial también aprobó en el transcurso de la sesión otros convenios, entre ellos uno con Cogami para mantenimiento de su servicio de intermediación laboral en el que prestan servicio a las personas con discapacidad de la provincia.