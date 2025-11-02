La salida micológica abre paso este domingo en As Pontes a la XXXV Feira de Fungos e Cogomelos

Participantes en la salida micológica de este sábado Cedida

Con la tradicional salida micológica por el Couto do Monte Forgoselo, guiada por Raquel Poncini, de la Asociación Micolóxica Coruñesa, y acompañados de más de 50 personas procedentes de distintas localidades de Galicia dio comienzo este sábado la primera de las jornadas de la XXXV Feira de Fungos e Cogomelos –el viernes previamente el ambiente se caldeó con los Cantos de Taberna–.

La experiencia permitió descubrir a los asistentes, algunos primerizos y otros ya habituales, así como la riqueza natural y de estos productos de la zona. Tras esta salida de campo, los asistentes pudieron disfrutar de las Xornadas Micogastronómicas, en las que participan 13 restaurantes y mesones de As Pontes con una amplia oferta de platos elaborados con setas.

Pero el día grande, al que se espera una masiva asistencia pese al mal tiempo, será este domingo con la feria, los concursos de cestas de setas y, como no, la degustación del menú micológico popular. Desde las nueve de la mañana comenzará el concurso de cestas, en la plaza de América y será a las 12.00 cuando se entreguen los premios, tanto de las composiciones como del certamen fotográfico y de O Mundo da Micoloxía para escolares, de donde salió, además, el cartel de la edición de este año.

La comida comenzará a servirse desde las 13.00 horas, con un menú elaborado por el chef Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, que podrá entregarse, además, para llevar –20 euros–. El mercado de oportunidades y la música completan la programación de la jornada.