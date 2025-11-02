As Pontes volvió a convertirse en capital micológica con su exitosa Feira dos Fungos

El público firmó un nuevo récord en la feria pontesa Emilio Cortizas

La nueva edición de la Feira de Fungos e Cogomelos de As Pontes tiene garantizada su continuidad con 35 ediciones a sus espaldas. El exitazo de la convocatoria de este domingo quedó de manifiesto no solo en la masiva asistencia a las distintas actividades que, aunque tuvieron en la jornada dominical su plato fuerte, se desarrollaron en tres sesiones, sino por el interés que suscita el producto en lo que se refiere a la recogida del mismo y catalogación de las setas y a la parte gastronómica.

En menos de media hora no quedaba ni rastro de las 405 raciones que se pusieron a disposición de los comensales. Y es que la calidad del menú, diseñado por el chef Miguel Mosteiro, del Gastrolab Arousa, no era para menos, desde croquetas caseras de cogomelos y marisco a canelones de ternera y shiitake con bechamel de setas, arroz meloso de verduras y postres de la zona como el queixo do Eume con miel de Goente.

El tiempo favoreció la masiva asistencia y así, aunque se esperaba un fin de semana lluvioso, solo en la tarde del sábado se dejaron sentir algunos chaparrones. Este domingo, las calles se llenaron de gente, aumentando con respecto al año pasado, tanto en cantidad de asistentes, a la feria en sí misma como en resultado de las ventas del mercado de oportunidades MOVA y participación en el concurso de setas, que no solo amplió sus participantes –el aguacero de la edición anterior habían hecho que solo se presentase una cesta, frente a las ocho de esta convocatoria– sino también la procedencia de los mismos, con concursantes llegados de distintos puntos de Galicia, para mostrar las diferentes especies de setas.

La gran participación de cestas marcó la edición de este año Emilio Cortizas

La programación de este año se adelantó al viernes con cantos de taberna que animaron ya la villa, para dejar paso el sábado a la salida micológica que guiada por una profesional permitió recoger especies diversas en los productivos montes de Forgoselo. Los showcookings, las exposiciones y el mercado de oportunidades, acompañado de pasacalles musicales hicieron del sábado un animado preámbulo de lo que este domingo se esperaba como el evento ferial más importante de la villa y que, por supuesto no defraudó.

Valoración

La concejala de Cultura de As Pontes, Lorena Tenreiro, destacó que el tiempo acompañó la jornada, que hubo muchísima gente y que el menú acabó todos los tíckets disponibles. También los artesanos del mercado de otoño vendieron “moito e moi ben” por lo que, indicó, “estamos moi contentos do resultado nunha feira que está consolidadísima, aínda que depende moito da climatoloxía, pero neste caso con boa temperatura e sol fixo que fora moi bo fin de semana”.

La animación en los bares, con la opción de consumir tapas micológicas, la salida a los montes a recoger setas, la música, el mercado o los concursos fueron los encargados de conseguir el éxito que, como indica la edila, “é independiente da afición que teñas ao produto, é para todos os públicos, hai unha parte con actividades vinculadas á micoloxía, pero o domingo está pensado para un público xeral, con menú, sesión vermú e festa, sexas apaixonado ou non á micoloxía”.

Ricardo Gabeiras se llevó el primer premio del certamen Emilio Cortizas

Precisamente los más aficionados tuvieron también mejores opciones que el año pasado y así el tiempo hizo que la recogida de la edición anterior no fuese alta “mentras que este ano tivemos nove cestas chegadas de Vilagarcía, Vilalba, Lugo, A Coruña, e xente nova, con catro participantes menores de 14 anos, con composicións con moitas especies porque o tempo axudou”, confirmó Lorena Tenreiro.

El domingo de feria abrió sus puertas con la presentación de las cestas al concurso y este se sumó así a los otros dos pendientes de entrega de premios y vinculados con la celebración, el fotográfico y el escolar relacionado con el mundo de la micología.

Cestas ganadoras

La variedad y calidad del producto fue lo que determinó los premios en el concurso de cestas, cuyo jurado estaba formado por Laura Rey Vargas, Raquel Poncini Gómez y Miño Guerreiro Rodríguez. Así, se hizo con el primer premio en la categoría absoluta –350 euros– Ricardo Gabeiras; el segundo –200– fue para Tomás Rodríguez; en tercera posición –150 euros– quedó Uxía Dorado; y el cuarto puesto fue para –100 euros– Fátima Filgueira. El premio especial, de entre todas las categorías, recayó en Inés López –350 euros–.

La alta participación de menores hizo que se repartiesen premios también en la sección de promesa. En este caso, el primero fue para Navia Rodríguez; el segundo para Noela Mariño; el tercero para Cloe Cazón; y el cuarto para Mateo Fernández, con 150, 100, 75 y 50 euros de premio, respectivamente.

Los niños y niñas de Infantil del CEIP A Magdalena también fueron galardonados, tras haber participado en el concurso para escolares sobre el mundo de la micología. En este capítulo, los agasajados fueron el alumnado de sexto de Infantil B y A y el de quinto de Infantil A. En Primaria, el primer premio fue para el Sart Aspanaes; el segundo para 4º de Educación Primaria del colegio Santa María y el tercero para 1º de Primaria del mismo centro. El cartel de la feria, de entre los participantes, fue realizado por 5º y 6º de educación infantil de Santa María.

El tercer apartado de premios de esta XXXV Feira de Fungos e Cogomelos tuvo en la fotografía su referente. En este caso, se presentaron 50 personas con más de 200 instantáneas. El jurado, integrado por Luis Cuba, Daniel Puente y Raimundo Carballo seleccionó a los ganadores. El primer premio recayó en Ángel Montes; el segundo en Carlos Briones; y el tercero en Tomás Rodríguez.

La entrega de premios, que dejó paso a la degustación de los menús, y la música de Los jinetes del Trópico y la asociación Donaire –que conmemoró sus 25 años– despidieron esta edición de la feria, que cada año incorpora nuevos ingredientes que mejoran la edición anterior.

Más setas, por favor

Las citas con la micología continuarán en próximos días en otros concellos como Neda o San Sadurniño. Otra citas De este modo, en Neda la asociación Viriato y el Concello promueven las V Xornadas micolóxicas del municipio, que tendrán lugar los próximos 7 y 8 de noviembre y para las que ya está abierto el plazo de inscripción – 981 390 322, biblioteca municipal–. La primera jornada será más teórica –el viernes entre las 19.00 y las 21.00 horas en la Casa de Cultura de Neda– mientras que el sábado habrá una salida de observación por la orilla del Belelle y área de Maciñeira.

Los comensales arrasaron con las raciones del menú degustación Emilio Cortizas

En el caso de San Sadurniño, habrá también unas jornadas micológicas los días 14 y 15 de noviembre, con charlas teóricas impartidas por Luis Cuba y salida a los montes. La inscripción está abierta hasta el 13 de noviembre –a través de la sede electrónica o presencialmente en la Casa da Cultura–. Están organizadas por el área de Desenvolvemento Local y el precio es de diez euros.