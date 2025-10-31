Mi cuenta

As Pontes

As Pontes hace coincidir con la Feira de Fungos el mercado de oportunidades

El Concello organiza esta nueva edición en colaboración con Cohempo

Redacción
31/10/2025 21:50
MOVA As Pontes
Imagen de archivo de una edición anterior
EC

Coincidiendo con el fin de semana de la trigésimo quinta edición de la Feira de Fungos e Cogomelos, el Concello de As Pontes organiza, junto con la asociación Cohempo, una nueva edición de MOVA, el mercado de oportunidades en el que los comercios locales sacan a la calle sus productos en promoción, descuentos y liquidaciones especiales.

Una docena de establecimientos participan en esta edición, que tendrá como escenario la Avenida da Coruña este sábado 1 de noviembre entre las 10.00 y las 15.00 horas y, por la tarde, de 16.30 a 20.30 y, mañana, en horario interrumpido de 10.00 a 19.00.

Imagen de archivo de una edición anterior del evento

As Pontes comienza su tradicional fiesta cantando a las setas y champiñones

Más información

Como es habitual, habrá premios y, así, entre todas las personas que compren en los comercios participantes se sortearán 600 euros en premios a través de las tarjetas “rasca”. Ese dinero podrá gastarse este mismo fin de semana en estos mismos establecimientos.

La concejala de Promoción Económica, Elena López, aseguró que MOVA es “unha oportunidade para que os negocios locais dean saída aos seus produtos e, ao mesmo tempo, para que a veciñanza poida aproveitar prezos moi vantaxosos sen saír das Pontes”. Además, agradeció el apoyo del sector comercial de la localidad.

