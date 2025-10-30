Fomentando la afición micológica desde As Pontes para el mundo

Imagen de una de las propuestas de ediciones anteriores Daniel Alexandre

La Asociación Micolóxica Poupariña e Cohempo organizan por primera vez, con la colaboración del Concello de As Pontes, el concurso de fungos e cogomelos, en el marco de su tradicional feria de este domingo.

Fomentar la afición por la micología y contribuir a la difusión y al conocimiento de las especies micológicas del territorio es el objetivo de este certamen, para el que es necesario inscribirse el mismo día del concurso, entre las 9.00 y las 10.30 horas, en la carpa que estará instalada en la Praza de América.

Para participar y optar a premio las cestas tienen que cumplir una serie de requisitos que fomentan el interés de los participantes. Así, habrá en ellas un mínimo de diez especies distintas de setas silvestres, entre las que no podrán incluirse especies protegidas.

Se establecen tres categorías de participación: la absoluta, dirigida a personas mayores de 18 años; la categoría juvenil, para aficionados con una edad mínima de 18 años y máxima de 25; y la categoría promesa, dirigida a jóvenes con una edad máxima de 18 años y que deberán apuntarse con la conformidad de padre, madre o tutor. Cada persona podrá participar únicamente en una categoría y con una sola cesta.

La categoría absoluta tendrá un premio dotado con 350 euros; un segundo galardón de 200, un tercer puesto con una dotación de 150 euros; un cuarto, con 100 euros; y un quinto, con 75. Los participantes entre 18 y 25 años podrán optar a un primer premio de 150 euros, un segundo de 17 y un tercero de 30.

Además, se concederá un premio especial de 350 euros –para el que se tendrá en cuenta, además de las especies, la creatividad y la originalidad en la presentación, así como la presencia de ejemplares poco comunes– y un premio promesa, consistente en un vale de 150 euros para gastar en el comercio local, destinado a participantes menores de 18 años que se inician en el arte de la micología.

El concurso quiere mantener vivo ese interés por la naturaleza y por la biodiversidad local, promoviendo, explican desde la organización, el respeto por el medio ambiente y la convivencia.