Avanzan las tareas de construcción del nuevo aparcamiento en el polígono de Penapurreira

Un instante de la visita al aparcamiento del polígono industrial Concello

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, visitó en la jornada de este jueves las obras del nuevo aparcamiento que se está construyendo en Penapurreira. El proyecto busca dar respuesta al crecimiento del polígono industrial, que actualmente acoge a más de treinta empresas pero que carecía de una zona específica de estacionamiento, obligando al personal y a los visitantes a aparcar en los arcenes.

La actuación, financiada íntegramente por la Xunta con 151.565,62 euros, habilitará una plataforma pavimentada con 72 plazas, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida. Además, se creará un nuevo vial de acceso y se instalarán redes de servicios básicos como saneamiento, recogida de pluviales y abastecimiento.

El regidor hizo hincapié durante su visita en la importancia de esta actuación. En este sentido, González Formoso aseveró que “este novo estacionamento público é unha resposta ás necesidades reais do tecido empresarial de Penapurreira, que medra ano tras ano e precisa de máis servizos comúns para continuar ampliando a súa actividade”. El alcalde añadió que “é unha boa inversión”, que ayudará a “seguir mellorando o polígono e consolidando As Pontes como un referente en desenvolvemento económico e industrial”.