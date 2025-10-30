As Pontes comienza su tradicional fiesta cantando a las setas y champiñones

Imagen de archivo de una edición anterior del evento Jorge Meis

Una feria dedicada a un producto puede ser mucho más que una compraventa y así queda de manifiesto en cada una de las muchas celebraciones que se van sucediendo a lo largo del año en concellos de la comarca, pero llegado el otoño y pasado el momento del grelo, As Pontes vuelve a ser epicentro de las ferias gastronómicas, alcanzando nada menos que la trigésimo quinta edición de la Feira de fungos e cogomelos.

Más de un tres décadas han dado para ir ampliando días de celebración y también contenidos, por eso ya desde la jornada de este viernes comienza la programación de este evento, que tiene en este domingo 2 de noviembre su día grande. Y nada mejor que empezar la feria dedicada a las setas que con música, por eso hoy se celebra la actividad “Cantos aos cogomelos”, una propuesta musical que se organiza desde el Concello en colaboración con el grupo de música tradicional No Cómbaro.

Así, durante la tarde-noche, diversos locales de hostelería de la villa acogerán actuaciones de grupos como Aquí e Alá, Espera que vou mexar, Foliada de Remior, Mestura de Nete, Nordeste Callado, Os do 21, Pandereteiras de la Escola Municipal das Pontes, Retranka, SCR Ledicia, Silbarda y Tocata Xou.

Pero para darle sabor a la jornada, en As Pontes se llevan a cabo desde este viernes y hasta el próximo 9 de noviembre, las Xornadas Micogastronómicas “As Pontes, Terra de Cogomelos 2025”, en trece locales del municipio, que ofrecen menús, raciones, platos, pizzas y tapas a base de setas, por 3,5 euros, en una iniciativa de difusión del producto.

Paseo micológico guiado

Ya entrados en el fin de semana la programación se agranda y también las opciones de ocio. Así, el sábado desde por la mañana habrá actividad. Los adultos que lo deseen podrán tomar parte –9.00 horas– en una salida micológica por el Monte Forgoselo que, guiada por Rafael Poncini y Pablo Cuadrado– de la Asociacion micolóxica coruñesa, darán a conocer la riqueza de las setas salvajes –es preciso inscribirse en el 604 047 337 o en terradecogomelos.com–.

Dejando a un lado las setas, pero dando vida a la villa en la jornada de sábado, la avenida da Coruña acogerá un mercado de oportunidades, en horario de mañana y tarde, que se completará con la muestra de artesanía y productos de otoño de la calle Ramón Cabanillas o las actividades de animación en la calles –Os Feroces da Galgueira–.

La exposición micológica de la asociación Poupariña en la plaza de América o el taller de cocina para público adulto –17.00 y 19.00 horas, respectivamente– pondrán el broche de oro a la jornada previa a la feria. Esta comenzará el domingo desde las nueve de la mañana y se prolongará hasta bien entrada la tarde, con concursos de cestas, fotográfico, degustaciones y conciertos musicales.

La parte gastronómica del evento tendrá lugar en el patio del CEIP Santa María –entre 13.00 y 15.00 horas–, con platos como croquetas caseras de champiñones y marisco, canelones melosos de ternera y shiitake con bechamel y champiñones, arroz meloso de verduras y setas; requeixo do Eume con mel de Goente, pan artesanal y bebida. El precio es de 20 euros y la venta de tíckets será desde las 11.00 horas en la calle Alexandre Bóveda.

El menú para la ocasión está elaborado por el chef del Gastrolab Arousa, Miguel Mosteiro, y estará amenizado musicalmente por la actuación de Los Jinetes del Trópico que actuarán en Ramón Cabanillas o en el colegio, en caso de lluvia.