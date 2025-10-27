Adjudicada la reparación del puente sobre el río Chamoselo en A Pedrafita, As Pontes

Puente sobre el río Chamoselo Cedida

El Concello de As Pontes ha adjudicado a la empresa Gonnaba Construcciones y Reformas S.L. la ejecución del proyecto para reconstruir el paso sobre el río Chamoselo, ubicado en A Pedrafita, dentro de la parroquia de O Aparral. El presupuesto para esta actuación asciende a 96.110 euros.

Cabe recordar que la intervención responde a los severos daños estructurales que ha sufrido el puente. El notable incremento del caudal del río durante los últimos dos años, provocado por las fuertes precipitaciones, llevó a su colapso y al de los muros de escollera que protegían la calzada, ocasionando también el hundimiento de la carretera.

Así las cosas, el proyecto recoge la demolición completa de la estructura, que será reemplazada por un nuevo puente de hormigón armado ejecutado in situ. La obra incluye la reposición del firme en un tramo de aproximadamente 50 metros de la carretera de acceso, con el fin de garantizar la durabilidad y seguridad de la vía tras la intervención.

Desde el Concello pontés señalan que la actuación beneficiará directamente a los vecinos de A Pedrafita y de toda la parroquia y que la obra se enmarca “no compromiso coa modernización e conservación das infraestruturas”.