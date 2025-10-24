El cupón de la ONCE deja en As Pontes un premio de 35.000 euros

Los cupones de la ONCE han traído suerte este mes a la comarca AEC

El sorteo de la ONCE del cupón diario del jueves 23 dejó en la localidad de As Pontes un premio de 35.000 euros.

El punto de venta de la avenida de Ortigueira, en el supermercado Eroski, del que es vendedor Raúl Basoa Seijo, fue el encargado de repartir la suerte, que vuelve a recaer en la comarca de Ferrolterra, donde este mes ya han sido varios los premios tanto en la cabecera de comarca, Ferrol, como en otras localidades, como Mugardos.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.