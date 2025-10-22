Ángel Montes y su fotografía de una Mycena ganan el concurso “As Pontes, Terra de Cogomelos”

Jurado del concurso fotográfico "As Pontes, terra de cogomelos" Concello

El Concello de As Pontes hizo público el fallo del jurado de la primera edición del Concurso Fotográfico “As Pontes, Terra de Cogomelos”. El primer premio recayó en Ángel Montes, con una instantánea de una Mycena tomada en San Cibrán (Catoira). El segundo clasificado fue Carlos Briones, por su imagen de una Amanita rubescens captada en Gabenlle (A Laracha), mientras que en tercer lugar se posicionó Tomás Rodríguez, con una foto de una Corticata realizada en Vilagarcía de Arousa.

El certamen contó con una amplia participación, con 50 concurrentes y cerca de 200 imágenes de una amplia variedad de especies. El jurado estuvo compuesto por el divulgador Luis Cuba y los fotógrafos Raimundo Carballo y Daniel Puente. Las instantáneas formarán parte de una exposición durante la XXXV Feira de Fungos e Cogomelos.