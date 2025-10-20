Todo en marcha para la celebración de la XXXV Feira de Fungos de Cogomelos de As Pontes

El cartel fue elaborado por alumnos del colegio Santa María Cedida

Desde el último viernes del mes, el día 31, y a lo largo del primer fin de semana de noviembre, As Pontes será capital de las setas un año más y ya van 35. La XXXV Feira de Fungos e Cogomelos está ya en marcha con una amplia programación, que ayer fue presentada oficialmente, junto al cartel de la edición, que fue elaborado por alumnos de quinto y sexto de Primaria del CEIP Santa María, que resultaron ganadores del certamen “O mundo da micoloxía”, promovido desde el área municipal de Cultura.

Las programación comenzará el día 31 con los “Cantos aos cogomelos”, una propuesta musical organizada en colaboración con el grupo “No Cómbaro”. A lo largo de la tarde-noche de esa jornada, los locales hosteleros del municipio acogerán actuaciones de formaciones como “Aquí e alá”, “Espera que vou mexar”, “Foliada de Remior”, “Mestura de Nete”, “Nordeste Callado”, “Os do 21”, Pandereteiras da Escola Municipal de As Pontes, “Retranka”, SCR Ledicia y “Rocata Xou”.

Ya el fin de semana la programación tendrá continuidad con un paseo micológico con expertos de la asociación Micolóxica Coruñesa en el monte Forgoselo, dirigida a un público adulto. El mercado de oportunidades MOVA, que se instalará en la avenida de A Coruña, o la muestra de artesanía y productos de otoño, en la calle Ramón Cabanillas, serán algunas de las iniciativas que ya se desarrollarán el sábado por la mañana antes de que, por la tarde, se abra una exposición micológica y talleres de cocina infantil y para adultos, a cargo de los cocineros que resultaron ganadores de los premios al mejor cocinero de cogomelos de Galicia 2024, Antony Coari y María García.

Será ya el domingo 2 cuando se espere la asistencia masiva de visitantes, con la presentación del concurso de cestas en la Praza de América o la entrega de premios del concurso de Fungos As Pontes 2025 y del certamen escolar “O mundo da micoloxía”. El menú micológico se servirá en el patio del CEIP Santa María y el evento estará amenizado por la música de “Jinetes el Trópico” y la asociación “Danire”, que celebrará su cuarto de siglo, en el auditorio municipal, Cine Alovi.

Una exposición fotográfica en el parque Campo da Feira o la muestra de trabajos escolares del concurso de centros educativos en la Casa Dopeso completan la programación.

Desde el Concello destacaron el papel de la feria como motor económico de la villa, indicando que “a feria apoia directamente a hostalaría, o comercio e a artesanía e da visibilidade aos produtos locais de tempada”, explican.