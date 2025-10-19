El 061 asiste a una persona herida en una salida de vía en As Pontes

El accidente tuvo lugar en un punto cercano al núcleo urbano del municipio pontés Jorge Meis

Los profesionales del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvieron que asistir esta tarde a un conductor que resultó herido en un accidente en el municipio de As Pontes. Tal y como indicó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró poco después de las 16.45 horas a la altura del punto kilométrico 23 de la carretera AC-861, a su paso por el lugar de Paraño.

Fue, según relató la central autonómica, una salida de vía por causas que de momento se desconocen. Así, un particular alertó al 112, solicitando asistencia médica para el conductor, que se quejaba de un agudo dolor en el pecho, por lo que se movilizaron hasta el lugar una ambulancia del 061 y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Desde el Centro Integrado se señaló que no se tiene constancia del traslado del herido al centro hospitalario de referencia.