As Pontes celebra la primera edición de su Gala solidaria contra el cáncer

Miembros de la delegación pontesa de la AECC Cedida

La junta local de la Asociación española contra el Cáncer –AECC– y el departamento de Cultura del Concello de As Pontes pone en marcha en la tarde de este sábado 18, a las 20.30 hora en el cine Alovi, la I Gala Solidaria contra o cancro que celebra el municipio y que busca recaudar fondos para los proyectos de investigación que la organización desarrolla.

La gala servirá, además, para visibilizar el talento artístico del propio concello, ya que participarán músicos ponteses, para animar la jornada a la que se espera una masiva asistencia. Para poder desarrollar este evento, se cuenta con la colaboración del Conservatorio de Música y de la compañía de teatro O Catre, además del papel imprescindible del cómico Pepe Capelán, que actuará como maestro de ceremonias, siendo además uno de los ideólogos d esta iniciativa cultural-solidaria.

Así las cosas, la gala contará con la música del grupo Rockservatorio, integrado por alumnado y profesorado del conservatorio de As Pontes. El humor vendrá de la ano de O Catre.

La presidenta de la junta local de la AECC en as Pontes, Loli Prieto, destacó del evento que, además de la recaudación para proyectos de investigación, se busca apoyar a las personas enfermas y a sus familias, indicando que “non están sós, a veciñanza está con eles” y por eso recordó que en la provincia de A Coruña se recaudaron 2,25 millones de euros en donaciones para la investigación este año, gracias a iniciativas similares.

Por su parte, la concejala de Cultura, Lorena Tenreiro, llamó la atención sobre el hecho de que la entidad no solo pone en marcha esta iniciativa sino que a lo largo del año programa un sinfín de actividades, desde eventos deportivos a acciones formativas, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables, prevenir la enfermedad y apoyar la investigación.

Tenreiro animó a los vecinos y vecinas a asistir a la gala, asegurando que será una jornada de diversión y cultura y una demostración del compromiso de la comunidad con esta importante causa.