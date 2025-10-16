Concentración frente al Consistorio de As Pontes del personal de Einsa Print

Concentración frente a la Casa Consistorial Cedida

El personal de Einsa Print se concentró ayer frente al Consistorio de As Pontes para volver a denunciar el “fraude” del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el pasado mes de agosto envió al paro a cerca de un centenar de trabajadores de las instalaciones del polígono de Penapurreira.

La plantilla lleva desde junio, cuando la dirección de la empresa les comunicó su intención de ejecutar otro ERE, asegurando que el proceso no se ajusta a derecho; tanto es así, que la próxima semana (jueves 23) está prevista la celebración del juicio de impugnación en la Audiencia Nacional.

Los asistentes a la movilización de ayer pusieron de manifiesto el “impacto laboral e social” que la decisión tiene en un concello como As Pontes –los últimos datos de afiliaciones a la Seguridad Social en el sector industrial lo atestiguan– y por eso “demandamos o apoio da corporación local na defensa do dereito ao emprego e o respecto aos dereitos dos traballadores e traballadoras”.

Vicente Vidal, de CIG-Industria, recordó que Einsa presentó el ERE “cando aínda estaba vixente un acordo de garantía de emprego asinado na negociación do ERE anterior”, en febrero de 2024, y aseguró que la empresa “foi a que provocou as causas para xustificar a medida”. “A mala fe”, añadió, “quedou en evidencia cando no medio das negociacións solicitou a baixa no Imposto de Actividades Económicas”.

Vidal sostiene que la idea siempre fue “liquidar a actividade das artes gráficas e dedicarse a outros negocios que ten o grupo”. El próximo jueves, avanzó, “intentaremos desmontar todo o ERE”.