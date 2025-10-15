La Xunta explica en As Pontes el proyecto de recualificación profesional ActivaVerde

Pablo Fernández, ayer en la Casa Dopeso Emilio Cortizas

Como ya hizo la semana pasada en Cerceda, la Xunta explicó ayer en As Pontes las características y beneficios del proyecto ActivaVerde, una iniciativa de la Consellería de Emprego que se dirige particularmente a las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.

El encargado de dar a conocer los detalles de este programa que ya está en marcha fue el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, que pudo informar de las medidas pensadas para favorecer la recualificación profesional y la mejora de la empleabilidad de las personas que han perdido su trabajo tras la clausura de la planta de generación eléctrica. Fernández hizo hincapié en que este plan forma parte “do compromiso do goberno galego co desenvolvemento dun mercado laboral máis sustentable e orientado ás novas oportunidades que xorden arredor das tecnoloxías verdes e a eficiencia enerxética”, dijo.

Además de Pablo Fernández, también intervinieron el subdirector xeral de Relacións Laborais, Carlos Gómez, así como el director general de la patronal Asime, Enrique Mallón; la secretaria general de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Marina Graña; y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA.

La Xunta recuerda que con ActivaVerde pretende dar a conocer “técnicas e estratexias” asociadas a la búsqueda activa de empleo en el ámbito de las energías verdes y de la eficiencia energética, con la finalidad de mejorar el perfil profesional de las personas trabajadoras que se hayan visto afectadas por el cierre de la central y que residan en la provincia de A Coruña. De esta manera aumentarán, sostiene la Xunta, sus posibilidades de contratación.

El ActivaVerde está financiado por el Fondo Europeo de Transición Justa.