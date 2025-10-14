El certamen de tapas “Saborea As Pontes” comienza mañana con 13 participantes

Saborea As Pontes ocupará los dos últimos fines de semana de mes Cedida

Desde este jueves y hasta el 19 de este mes y desde el 23 al 26 se celebra el certamen “Saborea As Pontes”, abarcando así los dos últimos fines de semana de octubre y convirtiendo a la villa en un auténtico escaparate gastronómico en el que los vecinos y visitantes podrán degustar un total de 13 tapas originales elaboradas por los establecimientos hosteleros del municipio, con un precio único de 2,50 euros por cada tapa.

Los establecimientos que participan son A Caseta do Parque, con su tapa “Quinto Elemento”; Bar Safari-Safari D’Tapas D’Copas, que presenta “Ondas do Norte”; Hotel Pontes do Eume, con “Afumado de Omega 3”; Bar Excalibur, con “Dúo Salvaxe”; Delapiccola As Pontes propone “A Lareira de América”; A Fervenza de Somede, con “A Bomba”; Cervecería Xardín ofrece “Celtaberri”; O Colador, con “Os ponteses polo mundo adiante”; Cervecería O Medulio, con “Desexo”; Segunda Cueva preparará un “Freixó sen filtros”; A Taberna de Pancho, una “Confitada e Perigosa”; Cafetería Trastoy 3, con “Atlántico en dúas miradas”; y la Cafetería-Cervecería Venus participa con su elaboración de “Butá & Burguir”.

Habrá premios del jurado y del público y quienes voten optarán también a vales de 200 y 600 euros, hasta sumar 1.800.