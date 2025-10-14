Augas de Galicia trabaja en los ríos Eume y Chamoselo, en As Pontes

Operarios de la Xunta trabajando en los ríos ponteses Cedida

A través del organismo Augas de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, los ríos Eume y Chamoselo, en el término municipal de As Pontes, están en plena campaña de conservación y mantenimiento.

Se trata de un total de 1,5 kilómetros. Dos tercios de los trabajos se están acometiendo en el primero de los caudales a su paso por Ribeira Nova, los otros 500 metros afectan, por su parte, al curso fluvial que discurre por Adá, Os Loureiros y A Casanova.

Los trabajos

Tal y como explican desde la cartera de Ángeles Vázquez, las labores que se están desarrollando en ambos puntos suponen la retirada tanto de árboles caídos como de la biomasa que se acumula en el canal, evitando, de esta forma, que se generen anomalías que afecten al curso del agua.

Para todo ello, los técnicos desplazados por el organismo dependiente de la Xunta cuentan con motosierras y otras herramientas manuales, pero también con maquinaria de mayores dimensiones que permitan el desplazamiento de los residuos que se saquen tanto del propio cauce como de las riberas del mismo.

Una vez finalicen las obras programadas por el organismo hidráulico del ejecutivo gallego, los tramos fluviales quedarán completamente despejados de maleza, lo que permitirá la correcta circulación del cauce de ambos ríos.

Desde la Consellería estiman que la actuación, que ya ha sido puesta en conocimiento del gobierno de As Pontes, tenga una duración de seis semanas.