As Pontes

Dulce éxito en As Pontes: Goente celebró su Feira do Mel e do Queixo con "éxito" de ventas

La cita, en su XV edición, consolida su importancia como escaparate de la riqueza agroalimentaria de la comarca

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
12/10/2025 20:48
Festa do Mel de Goente
Desde la organización destacan el número de ventas, con una muy buena acogida por parte del público
Daniel Alexandre

La parroquia de Goente, en As Pontes, se vistió de fiesta este domingo para acoger la esperada Feira do Mel e do Queixo, un evento que este año alcanzó su XV edición y que reafirma su importancia como escaparate de la riqueza gastronómica y artesanal de la comarca. Cientos de personas acudieron a esta cita que pone en valor dos de los productos estrella de la zona: el delicioso queso del Eume y la inconfundible miel de Goente.

“O tempo axudou e houbo moita xente, sobre todo, arredor do mediodía, cando se levou a cabo a degustación. Tamén moita rapacería”, apuntó el presidente de la Casa do Mel, Manolo Ferreira. La entidad organiza cada año la celebración, en colaboración con el Concello pontés y Queserías del Eume.

Galería

Un paseo visual por la XV Feira do Mel e do Queixo de Goente, en As Pontes

Festa do Mel de GoenteVer más imágenes

Y es que los que se acercaron hasta el lugar pudieron encontrar no solamente puestos de venta de una selecta variedad de productos, sino también una amplia programación que incluyó talleres infantiles enfocados al conocimiento del sector primario o degustación de tapas gratuitas; actividades pensadas para todos los públicos y diseñadas para disfrutar de la feria en un ambiente lúdico. 

A xente que veu, viña disposta a comprar. Preguntei polos diferentes postos e todo o mundo marchou contento. Incluso houbo algún que vendeu todo o que trouxo”, expuso Ferreira. Esta buena respuesta del público –llegado no solamente del municipio, sino de muchos otros puntos de Galicia– consolida a la Feira do Queixo e do Mel de Goente como una de las citas del sector agroalimentario más importantes de la comarca. “Sen lugar a dúbidas”, remarca el presidente de la entidad, añadiendo que “a combinación do mel e do queixo é un acerto. Son dous productos, ademais, típicos desta zona, polo que a xente vén por eles”.

