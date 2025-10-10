Mejores parques, calles nuevas y más servicios: As Pontes invierte 7,4 millones en 55 actuaciones

González Formoso en las obras de la calle Real Concello

El municipio de As Pontes se encuentra inmerso en un profundo proceso de modernización a través “dun dos plans de investimento público máis ambiciosos dos últimos anos”, que asciende a 7.416.243,96 euros.

Este esfuerzo económico del ejecutivo pontés se materializará, explican desde el gobierno que dirige Valentín González Formoso, en 55 actuaciones estratégicas que abarcan tanto el núcleo urbano como las parroquias rurales, con el objetivo de “mellorar os servizos públicos, renovar infraestruturas esenciais, impulsar a eficiencia enerxética e recuperar espazos para o uso e desfrute da veciñanza”.

Los proyectos, que se encuentran en distintas fases —en ejecución, ya adjudicados o en proceso de licitación—, han sido diseñados para modernizar infraestructuras clave y humanizar diversos espacios públicos.

Trama urbana

Una parte sustancial de la inversión se centra en la renovación de la trama urbana de la localidad. En este sentido, en la actualidad se están ejecutando obras de gran visibilidad, como la reurbanización de la Plaza de O Barreiro (372.644 euros), la mejora del entorno de la pista multideporte del Poboado da Magdalena (181.427 euros) y la renovación de servicios en vías principales como la Avenida de Galicia (277.173 euros), la calle Rego do Muíño (179.465 euros) y la avenida das Veigas (79.421 euros). “Outras actuacións destacadas inclúen a mellora de camiños municipais en Marrazón, Piñeiro, Porto do Liño e Terba”, relata el ejecutivo pontés, apuntando también la renovación de pavimentos en las calles da Balsa y Real –esta última en su primera fase–.

El proyecto de mayor envergadura será, quizás, la ordenación y puesta en valor del Parque da Memoria Toxo Verde, con un presupuesto de 1,55 millones de euros. En conjunto, las obras que ya están en marcha superan los 3,1 millones de euros, recuerdan desde el Consistorio.

Futuras intervenciones

A este conjunto de actuaciones se suman otras futuras que ya están adjudicadas. Entre ellas se encuentran la rehabilitación para usos sociales de un edificio en la Praza da Igrexa, nº3 (312.817,40 euros), la creación de un estacionamiento de carácter disuasorio en el polígono de Penapurreira (151.565,62 euros), la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en las parroquias (128.630,77), la reparación del paso sobre el río Chamoselo en Pedrafrita (96.110,01) o la mejora de la pavimentación y servicios en la calle Anduriñas –que incluye el traslado de la marquesina en Camelias, por 223.349,31 euros)–.

El Ayuntamiento de As Pontes se encuentra tramitando, asimismo, otras intervenciones “que permitirán seguir avanzando na mellora integral do municipio”. En este sentido, se prevé la mejora de la acera y de los servicios en el margen izquierdo de la calle Rego do Muíño y en un tramo de Areosa (308.900 euros). También la mejora de pavimentos y servicios en la avenida de Lugo –concretamente, entre los números 1 y 19 (207.862,90 euros)–, y la renovación integral de la calle Casilla (205.000 euros.) El Consistorio enumera otras intervenciones “de especial interese”, como la segunda fase de mejora de la calle Pardo Bazán (225.647 euros), la modernización de la calle del Sol (22.449,80 euros) o la actuación en Pontedeume, con 206.381,67 euros de inversión.

En lo que respecta a la movilidad y seguridad, el ejecutivo pontés prevé reponer los servicios y pavimentos en la avenida da Habana –entre el número 99 y el cruce con la calle Cabanas (166.538,11 euros)–, mejorar el pavimento y mobiliario en avenida das Campeiras (116.33,71 euros, en una primera fase), y pavimentar diversos tramos de viales en la parroquia de San Xoán do Freixo (113.730,10) y O Paraño (109.346,76 euros).

En este bloque de proyectos el Consistorio mejorará, además, los servicios y pavimentos en el Patio de Santa Bárbara (102.382,73 euros), acometerá la segunda fase de mejora de la calle Real (89.518,80 euros), y, en el ámbito rural, llevará a cabo actuaciones de adecuación en el vial de Niño do Azor (84.542,30) y en los caminos de Portosouto-Cabeza dos Fornos y Álvarón (78.558, 17 euros). Se prevé, asimismo, la mejora del firme en Paipaz y As Gañidoiras (66.579,06 euros), en Cabeza dos Fornos-Ermas (60.164,08), así como en varios viales de Deveso, San Pedro de Eume y Espiñaredo (36.130,49).

La corporación dio el visto bueno en la última sesión plenaria al cierre y urbanización de la pista multideportiva de Bermui (102.850 euros), la ejecución de servicios en la DP-1802 en Ribadeume (48.065,02), la mejora del local social de San Pedro de Eume (48.400) y la renovación del saneamiento en Sangoñedo (48.400) y Sucadío (24.200).

El Concello aprobó también intervenciones como la mejora de la calle Doce (48.279), la ejecución de una senda peatonal en A Cuíña (36.300), la reparación del techo de la oficina de recaudación (22.900), el suministro para la zona de protección del campo de fútbol (18.150) y el arreglo del parque A Casilla (18.150). Desde el ejecutivo pontés destacan otros proyectos previstos, como el cierre de las instalaciones de almacenaje del edificio de acceso a los karts (48.337,08), la instalación de bandas rugosas para mejorar la seguridad vial (24.200) o diversas actuaciones de aglomerado en la zona rural (48.400 euros).

“Estas 55 actuacións son o resultado dunha planificación técnica e económica que busca dar resposta ás necesidades reais da veciñanza, promovendo un modelo de municipio máis accesible, máis sostible e mellor conectado”, aseguran desde el Ayuntamiento pontés.