Concello y Seara impulsan el emprendimiento en As Pontes a través de una jornada de formación

La Casa Dopeso de As Pontes acogió esta semana la jornada formativa “Atrévete a Emprender: cómo transformar una idea en negocio”. La iniciativa, organizada por la Asociación de Empresarios Seara, con la colaboración del Concello y la Diputación, se dirigió a personas con interés en iniciar una actividad económica, ofreciéndoles contenidos para alcanzar sus metas. Entre ellos se abordó la tramitación con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, las opciones de financiación existentes o los pasos a dar para diseñar un plan de empresa viable.

La concejala de Industria de As Pontes, Ana Pena, destacó el papel fundamental de este tipo de propuestas para fortalecer el tejido empresarial de la localidad. En este sentido, aseguró que la prioridad del gobierno municipal es “poñer os medios para que quen teña unha idea e gañas de emprender, atope no Concello un aliado”, aseveró, añadiendo que el convenio con Seara “é unha ferramenta moi útil que nos permite apoiar a creación de novos proxectos, ofrecer acompañamento técnico e reforzar o papel das mulleres no ámbito empresarial Apostar polo emprendemento é apostar polo futuro de As Pontes”, remarcó. Cabe señalar que la jornada formativa, bajo el título “Atrévete a emprender”, está incluida en el acuerdo de colaboración que mantienen el Consistorio y la asociación –que se renueva y actualiza anualmente–.

Por medio del mismo, el ejecutivo local financia acciones formativas, servicios de asesoramiento individualizado y de apoyo a la consolidación de proyectos empresariales. Se incluye, además, los servicios de consultoría para la tramitación de ayudas y los costes operativos para el funcionamiento de la Asociación Seara.