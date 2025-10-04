Comienza la reurbanización de la plaza do Barreiro en As Pontes

Estado actual del espacio, en el que se invertirán más de 372.000 euros - Concello

El Concello de As Pontes dará comienzo mañana mismo a los trabajos de reurbanización de la plaza do Barreiro con la retirada de los elementos del parque infantil allí situado y el vallado del perímetro.

Esta intervención, que está presupuestada en 372.644 euros, la financia la Diputación de A Coruña y se ha adjudicado a la empresa Construcciones Fego Atlántico SL, forma parte de la estrategia municipal de los últimos años para mejorar la calidad de los espacios públicos destinados al ocio y a la convivencia ciudadana.

El proyecto en cuestión tiene como objetivo recuperar este espacio emblemático del poblado de Barreiro, “transformándoo nun lugar atractivo, inclusivo e ambientalmente sostible”, como aseveran desde el Concello.

Actuación integral Los trabajos consisten en la adecuación integral del conjunto, haciendo de la actual plaza do Barreiro “un espazo público máis funcional, accesible, seguro e sostible”. Para ello, indican desde el gobierno de Valentín González Formoso, “defínense varias liñas de intervención” que afectarían a distintos ámbitos que son clave.

En primer lugar, se dará prioridad a la funcionalidad del espacio, reorganizando su configuración para fomentar el ocio y la convivencia de los vecinos del lugar. Así, señalan que se prevé también la creación de nuevas zonas de estancia y reunión más acogedoras, así como una área de juegos infantil atractiva, todo integrado en una amplia superficie ajardinada, vertebrada por itinerarios peatonales que garantizan la conexión con el entorno y los edificios residenciales del lugar.

También se mejorará la accesibilidad de la plaza, eliminando barreras físicas que dificultan el tránsito, especialmente para personas con movilidad reducida. Se diseñarán recorridos accesibles conforme a la normativa vigente, escogiendo pavimentos seguros y ergonómicos, facilitando el acceso adaptado a todos los portales de las viviendas.

En el ámbito de la seguridad también se acometerán varias mejoras en este espacio, y el nuevo diseño busca “reducir os riscos asociados ao uso diario do lugar coa reorganización de espazos e a renovación do sistema de iluminación”, explican.

Se apostará además por la eficiencia energética con la sustitución de la red de alumbrado actual por otra de bajo consumo tipo LED. Se proveerá también de un nuevo sistema de riego automatizado y se avanzará en calidad ambiental con la incorporación de especies vegetales autóctonas, resistentes y de bajo mantenimiento.

El proyecto contempla también un equipamiento urbano sostenible, con bancos, papeleras y elementos de juego fabricados con materiales reciclados y reciclables que, además de su durabilidad, contribuyan “a reforzar os principios da economía circular e respecto polo medio ambiente”, añaden desde el Concello, al tiempo que señalan confían en contribuir con esta obra a hacer “unha vila máis amable”.