Jornada para los amantes de la fotografía, este sábado, en el municipio de As Pontes

Vistas de As Pontes - Jorge Meis

Un total de 50 amantes de la fotografía, tanto aficionados como profesionales, se reunirán este sábado 4 de octubre en As Pontes para tomar parte en una jornada formativa y experiencial en la que, además de mejorar sus habilidades, compartirán conocimientos para descubrir la riqueza visual y natural de la localidad.

El Concello y Fotowalk Galicia impulsan esta iniciativa, que arrancará por la mañana con una masterclass de iluminación en exteriores en Casa Dopeso, a cargo de Xosé Durán. La actividad proseguirá con un taller práctico en interior sobre el uso de flash y esquemas de iluminación creativa.

¿Amante de la fotografía y la naturaleza? Tienes una cita en As Pontes Más información

Por la tarde, a partir de las 15.00, se llevará a cabo un camino fotográfico de unas tres horas para recorrer enclaves señalados de la localidad