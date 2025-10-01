Mi cuenta

As Pontes

Los bomberos de As Pontes cuentan con nuevo camión autoescalera

Sustituirá al antiguo autobrazo, retirado tras una grave avería

Redacción
01/10/2025 19:49
Un momento del acto de entrega de los vehículos
Un momento del acto de entrega de los vehículos - I Diputación

El parque comarcal de bomberos de As Pontes dispone desde este miércoles de nuevo equipamiento. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tomaron parte junto al director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, en la entrega de dos camiones con autoescalera, que prestarán servicio en las instalaciones pontesas y en las del cuerpo de Arzúa.

Formoso destacó que el Consorcio Provincial Contraincendos e Salvamento “presta un servizo público esencial, moi valorado pola cidadanía, que require un importante esforzo inversor tanto en medios materiais como humanos”. En este sentido, remarcó que la compra de estos dos vehículos supuso una inversión de 330.000 euros, que se suma al refuerzo de personal previsto para 2025-2026, con un incremento de 50 efectivos. “Estamos ante unha aposta ambiciosa e compartida entre a Deputación e a Xunta”, aseveró el presidente provincial.

Ambos camiones son de segunda mano y, en el caso del de As Pontes, sustituirá al antiguo autobrazo retirado tras una avería grave.

Disponen de autoescaleras hidráulicas de 32 metros, con las que se podrán llevar a cabo diversos rescates u operaciones en altura.

